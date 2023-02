Fasching feiern in Waiblingen: Das ist am Dienstag (21.2.) geboten

Die 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft (WFG) lädt am Dienstag, 21. Februar, zum Kinderfasching in das Bürgerzentrum in Waiblingen ein. Von 14.30 bis 17 Uhr gibt es „ein buntes Programm aus verschiedenen Tanzdarbietungen und Spielen“, schreibt die WFG. Außerdem können die Faschingsgäste an einem Gewinnspiel teilnehmen. Der Eintritt kostet für Kinder zwei Euro, für Erwachsene drei Euro. Karten gibt es an der Tageskasse.

Faschingstanztee und Motto-Party

Ebenfalls am Dienstag veranstaltet der Waiblinger Stadtseniorenrat in Kooperation mit dem Forum Mitte (Blumenstraße 11, 71332 Waiblingen) einen Faschingstanztee. Ab 15 Uhr sorgt Manfred Götz mit einem abwechslungsreichen Musikprogramm für Stimmung. Der Stadtseniorenrat schreibt in der Ankündigung: „Zu fröhlicher Tanzmusik kann das Tanzbein nach Herzenslust geschwungen werden.“ Teilnehmer können aber auch der Musik zuhören sowie „bei guten Gesprächen, Kaffee und Kuchen oder einem Glas Wein einen schönen Nachmittag verbringen“.

Fasching beim Jugendtreff Hohenacker

Unter dem Motto „Party Time“ wird im Jugendtreff Hohenacker Fasching gefeiert. Am Dienstag, 21. Februar, dreht sich von 15 bis 18 Uhr im Jugendtreff (Rechbergstraße 40, 71336 Waiblingen) alles um die fünfte Jahreszeit. „Verkleidung wäre schön, ist aber kein Muss“, schreibt die Kinder- und Jugendförderung Waiblingen, die die Veranstaltung organisiert. Der Eintritt ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter stefanie.bloss@waiblingen.de oder telefonisch unter 01 57/80 63 64 94.

Gegen Abend, 19 Uhr, findet am Dienstag eine Wort-Gottes-Feier zur Fasnets-Zeit in der Kirche St. Maria in Waiblingen-Neustadt statt. Die Feier steht unter dem Motto „auf gut-schwäbisch“.