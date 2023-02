Fasching in Waiblingen: Narrentage 2023 beginnen am Donnerstag (16.02.)

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet in Waiblingen bald wieder ein Faschingsumzug statt - mit rund 90 Gruppen und circa 2200 erwarteten Narren wollen die Macher anknüpfen an die letzte große Veranstaltung dieser Art im Februar 2020, kurz bevor die Pandemie alles auf den Kopf stellte. Was ist geboten? Und welche Straßen und Parkplätze sind gesperrt? Ein Überblick.

Rathaussturm mit Narrengericht am Schmotzigen Donnerstag

Die „Waiblinger Narrentage“ beginnen am Schmotzigen Donnerstag, 16. Februar, mit dem „Rathaussturm“ samt Narrengericht. Die Narren der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft e.V. (1. WFG) und der Waiblinger Karneval-Gesellschaft „Die Salathengste“ (WKG) „stürmen“ dabei wieder das Rathaus. „Man darf gespannt sein, wie sich unser neuer Oberbürgermeister Sebastian Wolf zu den Anklagepunkten der Waiblinger Narren verteidigen wird“, heißt es in ihrer Ankündigung.

Zum Warmwerden vor dem großen Umzug bewirten die Narren am Faschingssamstag, 18. Februar , ab 11 Uhr im Schlosskeller und auf dem Rathausplatz. Die Zunftmeister der am Umzug teilnehmenden Narrenzünfte empfangen ab 12.30 Uhr im Foyer des Rathauses.

Faschingsumzug in Waiblingen: Organisatoren rechnen mit mehr als 2000 Narren

Ab 12 Uhr stellen sich die Gruppen dann bei der Galerie Stihl für den großen Faschingsumzug auf. Die 1. WFG und die „Salathengste“ rechnen mit 90 Vereinen beziehungsweise Gruppen mit circa 2200 Teilnehmenden: von den Geesmusikern Nellmersbach und den Birckhe-Bronna Hexa über die 1. Narrenzunft Hohenacker Waldhexen, die Gesellschaft Zigeunerinsel Stuttgart 1910 mit Spielmannszug, die Succubushexen Donaueschingen, die Freie Narrenzunft Kernen im Remstal, die Freie Narrenzunft Waldschreck Bad Saulgau, die Cannstatter Quellen - Club e.V. 1966, die Crailsheimer Hexenkracher und die Dämonen - Hexa Reutlingen bis hin zur Narren-Ober-Liga Kornwestheim und den Haugga-Narra Essingen 1978 mit Fanfarenzug.

„Angeführt wird der närrische Zug natürlich von Oberbürgermeister Sebastian Wolf, möglicherweise gewandet in ein überraschendes Kostüm“, so die Mitteilung der WFG und der WKG. Der Umzug startet ab 14.30 Uhr und führt durch die Straßen Weingärtner Vorstadt, Am Stadtgraben, Fronackerstraße, Untere Lindenstraße, Bahnhofstraße, Alter Postplatz, Am Stadtgraben, Lange Straße, Kurze Straße, Rathaus Schlosskeller, bevor er sich circa um 17.30 Uhr Richtung Waldmühleweg auflöst.

„Die organisierenden Vereine bitten die Zuschauer an der Strecke freundlich um einen Unkostenbeitrag in Höhe von drei Euro für die durch den Umzug erforderlichen Maßnahmen“, so die Organisatoren. „Ebenso freuen sich die Umzugsteilnehmer auf das ‘Mopsen’ von Schuhbändeln oder Haargummis als Schmuck für deren Hexenbesen. Bitte machen Sie bei diesem Spaß mit und gönnen Sie den Teilnehmern diesen Schabernack und damit auch ein Andenken an den tollen Umzug in Waiblingen.“

Faschingssamstag: Party im Schlosskeller in Waiblingen

Nach dem Umzug wird im Schlosskeller und rund um Markt- und Rathausplatz weiter gefeiert. Dort soll es Guggenmusik, Gardetänze und Partymusik geben.

„Die Veranstalter bitten die Zuschauer ausdrücklich, das Kreuzen der Umzugsstrecke zu unterlassen und den Anweisungen der Ordner zur eigenen Sicherheit zu folgen. Mit Verkehrsbehinderungen ist ab circa 13 Uhr bis eine Stunde nach Umzugsende zu rechnen“, so die Faschingsgesellschaft.

Straßen und Parkplätze in Waiblingen gesperrt

Die untere Bahnhofstraße und die Innenstadt sind von circa 13 Uhr bis circa 17.30 Uhr gesperrt, teilt die Stadt Waiblingen mit. Auch Parkplätze fallen zeitweise weg: Das Parken auf den öffentlichen Parkplätzen „Querspange“ und in der Bahnhofstraße, Untere Lindenstraße, Fronackerstraße, Am Stadtgraben, Weingärtner Vorstadt, Kurze Straße, Beinsteiner Tor ist in dieser Zeit nicht möglich.

Laut Mitteilung aus dem Rathaus ist die Zu- und Ausfahrt der Marktgarage und der Tiefgarage „Rewe“ (Querspange) in der Zeit von 13.30 Uhr bis 17.30 Uhr nur eingeschränkt möglich.

„Anwohner, die über einen privaten Stellplatz verfügen, erhalten beim Fachbereich Bürgerdienste, Geschäftsstelle Parkierungsgesellschaft, Marktdreieck, Kurze Straße 24, eine Ausnahmegenehmigung zum Parken.“

Änderungen gibt es auch bei den Bussen : Die Buslinien verkehren zwischen den Haltestellen „Waiblingen Bahnhof“ und „Stadtmitte“ in beiden Richtungen über die Mayenner Straße. Folgende Haltestellen (aller Linien) entfallen ersatzlos: obere Bahnhofstraße, Blumenstraße, Fröbelstraße, Hausgärten, Hochwachtturm, Marktgasse, Querspange, Rathaus, Schmidener Straße, Schwanen.

Außerdem entfallen auf der Linie 218 - Richtung Bahnhof: untere Mayenner Straße, Seniorenzentrum, Friedhof, Schwabstraße, Emil-Münz-Straße, Arge/Post, Devizesstraße. Bei der Linie 211 (nur Fahrtrichtung Stetten) entfallen die Haltestellen Blumenstraße, untere Mayenner Straße und Stauferschule. Die Umleitung erfolgt dann ab Bahnhof über die Devizesstraße zur Jesistraße.

Weiteres Faschingsprogramm in Waiblingen bis 22. Februar 2023