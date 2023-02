Faschingsumzug 2023 in Waiblingen: Ausgelassene Stimmung und tausende Zuschauer

Am Samstag (18.02.) fand in Waiblingen der große Faschingsumzug statt. Nach zwei Jahren Corona-Pause wollten die Veranstalter mit rund 90 Vereinen und über 2000 Narren an die erfolgreiche Veranstaltung aus dem Februar 2020 anknüpfen. Wie lief der närrische Umzug und was war alles geboten? Wir waren vor Ort und liefern Bilder von der rauschenden Faschings-Party.

Rems-Hexen aus Waiblingen führen den Faschingsumzug an

90 Vereine waren es zwar nicht, aber rund 80 Narren-Zünfte fanden den Weg nach Waiblingen. Startpunkt war um 14.30 Uhr an der Stihl-Galerie.

Angeführt wurde der Umzug von den Rems-Hexen der 1. Waiblinger Faschingsgesellschaft. Dahinter sorgten die Gess-Musiker aus Nellmersbach für ordentlich Stimmung.

Laut unserem Reporter vor Ort waren die Straßen "picke-packe-voll". Die Stimmung bei Narren und den Zuschauern war sehr gut. "Es war gemischtes Pulikum unterwegs, sowohl Jung als auch Alt stand am Straßenrand."

Für Sicherheit sorgten Polizei, Security und der städtische Bauhof. Letztere versperrten mit ihren Lkw die Zugänge zur Lauf-Strecke, um die Sicherheit aller Teilnehmer zu gewährleisten. Die Polizei sperrte zudem die Hauptstraßen ab.

Tier-Kostüme aus Plüsch sind der neue Trend

Von Guggenmusik bis verrückte Kostüme: Es war alles geboten am windigen, aber trockenen Samstagnachmittag in Waiblingen. Bei den Kostümen der Zuschauer zeichnet sich ein klarer Trend ab: Tier-Outfits in Plüsch sind der absolute Renner.

Waiblingens Oberbürgermeister Sebastian Wolf war selbst beim Umzug nicht dabei, gab aber ein kleines Statement ab. "Nach einer langen Corona-Pause sind die Narren jetzt wieder los. Zum Waiblinger Faschingsumzug kamen nahezu 90 Gruppen und haben bewiesen, dass sie das Narrentreiben nicht verlernt haben. Die Waiblinger Innenstadt ist voll, die Stimmung war bestens. Der Dank gilt allen Organisatoren für ihr großes Engagement."

Der Umzug führte durch die Straßen Weingärtner Vorstadt, Am Stadtgraben, Fronackerstraße, Untere Lindenstraße, Bahnhofstraße, Alter Postplatz, Am Stadtgraben, Lange Straße, Kurze Straße, Rathaus Schlosskeller. Gegen 17 Uhr löste sich der Umzug in Richtung Waldmühleweg auf.