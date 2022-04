Einen ruhigen Arbeitsplatz inklusive Kinderbetreuung, das bietet die Familienbildungsstätte (FBS) Waiblingen nach den Osterferien an. Demnach können Eltern ihre Kinder dienstags und freitags von 9 bis 11.30 Uhr in Betreuung geben, um sich dann im dritten Stock an einen Arbeitsplatz zu setzen. Die Kinder werden im ersten Stock im "Offenen Kinderzimmer" von zwei Mitarbeitern betreut.

Die Idee zum neuen Angebot mit dem Titel Coworking-Space mit Kinderbetreuung hatte FBS-Leiterin Madlen