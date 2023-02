FBS Waiblingen: Kleinkind-Wassergewöhnung sehr gefragt - nicht erst seit Corona

Seitdem nach der Corona-Unterbrechung wieder Wassergewöhnungskurse für Babys und Kleinkinder stattfinden dürfen, ist das Interesse riesig. „Es ist Wahnsinn“, sagt Karin Hlawatsch, die für die Familienbildungsstätte (FBS) Waiblingen im Bädle Strümpfelbach solche Kurse anbietet. Die seien sehr schnell ausgebucht.

"Gewisser Nachholbedarf" wegen Corona- Lockdowns

Die Übungsleiterin, die 20 Jahre Erfahrung mitbringt, sieht den Grund aber weniger in den Corona-Beschränkungen. Auch vorher seien die Kurse „Selbstläufer“ gewesen. Zwar gebe es schon einen „gewissen Nachholbedarf“ nach den Lockdowns, aber dass sie im kleinen Hallenbad in Weinstadt so einen Zulauf haben, liege wohl vor allem daran, dass andere Bäder geschlossen sind oder die Wassertemperatur abgesenkt haben, um Energie zu sparen. In Strümpfelbach hingegen gebe es konstant 30 Grad warmes Wasser - für Eltern kleiner Kinder ein Argument.

Die Familien wissen das zu schätzen, sagt Karin Hlawatsch. Außerdem ist „s’Bädle“, das von einem Verein betrieben wird, „klein und heimelig“. Bei der Wassergewöhnung ist man unter sich. Und so haben Hlawatsch und ihre Kollegin Eva Gronau aufgestockt, um möglichst vielen Kindern beim Gewöhnen ans Wasser zu helfen. Hätte man mehr Übungsleiter und mehr Zeitkontingente im Bad, wären zusätzliche Kurse sicher auch gut besucht - doch die Kapazität dafür fehlt.

Kinder brauchen Rituale: Wie so ein Kurs abläuft

Wer einen Platz in den Kursen ergattern kann, den erwartet ein mit kleinen Ritualen und vielen Spielen gespickter Ablauf: Nach dem Umkleiden und Duschen wird im Wasser ein Begrüßungslied gesungen. Dann gibt es verschiedene Übungen: Die Eltern probieren aus, wie sie ihre Kinder im Wasser halten. Badeentchen kommen zum Einsatz, die Kinder werden auch mal vom Beckenrand ins Wasser gezogen, womöglich spritzt dabei Wasser ins Gesicht - so erleben die Kleinen, dass sie keine Angst vor dem Nasswerden haben müssen, erklärt Karin Hlawatsch. Auch mit einer Spielzeug-Gießkanne begossen zu werden, oder mal mit dem Kopf unter Wasser zu tauchen, ist dann gar nicht schlimm.

Am Ende wird im Abschlusskreis wieder gesungen, denn: „Kinder brauchen Wiederholung.“ Größere Kinder können auch das Brustschwimmen ausprobieren - das ist aber kein Muss. Denn es handelt sich eben um Wassergewöhnung, nicht um einen Schwimmkurs - den gibt es dann für die über Fünfjährigen.

Nebenbei stärkt das Spielen im Wasser die Bindung von Kindern und Bezugspersonen, meist einem Elternteil, manchmal aber auch einer Oma, sagt Hlawatsch. Die Zusammenarbeit funktioniere in der Regel gut. Dass Eltern ungeduldig werden und ihre Kinder unter Druck setzen, jetzt auch endlich mal zu tauchen, sei der „absolute Ausnahmefall“. Meist seien die Eltern entspannt. „Sie wollen ja auch Spaß haben.“

Samstags sind oft die Väter mit im Bad - und die sind lockerer

Die Übungsleiterin, die hauptberuflich einem Bürojob nachgeht und einst durch ihre Tochter beim VfL Waiblingen anfing, das Schwimmen zu lehren, beobachtet: Samstags kommen viele Väter. Sie haben dann Zeit. Und sind oft „lockerer drauf“ als die Mütter, findet Karin Hlawatsch. Da werde einfach mal ausprobiert, und die Kinder machten auch gut mit.

Manchmal wechseln sich Mama und Papa ab. „Ich hatte sogar mal eine Familie, bei der die Eltern immer ausgelost haben, wer mit dem Kind ins Bad durfte, weil es beiden so viel Spaß gemacht hat.“ Aber auch ohne Kurs können Eltern mit ihren kleinen Kindern ins Hallenbad gehen, findet Hlawatsch. „Es geht auch so.“

Anmeldung für Mai-Kurse

Für Kurse (Alter: vier Monate bis ein Jahr), die im Mai starten, sind bei der FBS noch Plätze frei (Stand 10. 2., Kursnummern 23F07304 und 23F07305). Weitere Kurse beginnen im September. Anmeldung im Sommer.