Noch findet an den Grundschulen im Land Fernlernunterricht statt – doch die große Frage ist: Was passiert nächste Woche? Am Donnerstag, 14. Januar 2021, will die Landesregierung entscheiden. Gibt es vielleicht bald einen Wechselunterricht, mit Präsenz- und Fernlernphasen? Öffnen die Grundschulen ganz, aber dann mit Maskenpflicht für die Schüler? Oder bleibt es beim reinen Fernlernunterricht, so wie für die weiterführenden Schulen auch? Wir haben mit drei Rektorinnen von Waiblinger Schulen