Was für den Brand an der Friedensschule in Neustadt ursächlich war, ist weiterhin unklar. Mittlerweile kann die Polizei einen technischen Defekt am Verkaufsstand, wo das Feuer ausgebrochen war, ausschließen, teilt Polizeipressesprecher Robert Kauer mit. Der Strom sei zum Brandzeitpunkt abgeschaltet gewesen. Durch das Feuer am Samstagabend (08.01.) wurde auch das Vordach der Schule in Mitleidenschaft gezogen.

Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 50.000 Euro.