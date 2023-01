Feuerwehr-Einsatz in Bittenfeld: Schillerstraße muss am 25.01. gesperrt werden

In der Schillerstraße in Bittenfeld hat sich am frühen Mittwochabend (25. Januar 2023) der Verkehr in beiden Richtungen gestaut – und zwar wegen eines Feuerwehreinsatzes. Ein Anwohner meldete sich bei unserer Redaktion und sprach von einem „großen Einsatz“, durch den die Ortsdurchfahrt zwischenzeitlich gesperrt war.

Laut Nick Bley, Sprecher der Feuerwehr Waiblingen, war in der Schillerstraße eine Frau in ihrer Wohnung im zweiten Obergeschoss gestürzt. Die Alarmierung erfolgte gegen 16.15 Uhr. Vor Ort stellte sich laut Nick Bley heraus, dass das Treppenhaus zu eng ist, um die Frau aus dem Gebäude zu bringen. Also wurde das Drehleiter-Fahrzeug der Feuerwehr aus Remseck gerufen.

Für Einsätze in Bittenfeld besteht aufgrund der räumlichen Nähe zur Nachbarkommune die Absprache, dass in solchen Fällen die Kollegen aus Remseck mithelfen. Vor Ort waren insgesamt drei Fahrzeuge und 15 Feuerwehrleute, davon sieben aus Waiblingen und acht aus Remseck. Die Drehleiter kam gegen 17.15 Uhr an. Die Schillerstraße wurde wegen des Einsatzes für den Durchgangsverkehr laut Nick Bley für rund eine halbe Stunde bis Dreiviertelstunde gesperrt. Frei gehalten wurde lediglich die Spur für den Busverkehr. „Die Hauptstraße war relativ schnell verstopft“, berichtet Nick Bley. Gegen 17.45 Uhr sei dann der Einsatz beendet gewesen und die Sperrung sei dann aufgehoben worden.

Der Einsatz der Drehleiter war laut Nick Bley notwendig, um die Frau möglichst schonend aus dem Gebäude zu bringen.