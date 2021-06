Die Waiblinger Feuerwehr rückte am frühen Montagmorgen (28.06.) gegen drei Uhr zu einem Brand in die Klingenstraße aus. Eine Restmülltonne sowie eine Biotonne, wie die Polizei mitteilt, standen in Brand.

Die Mülltonnen haben "unmittelbar an der Hausfassade gebrannt", sagt Björn Mutschler auf Nachfrage unserer Redaktion.

Anwohner verhindern größeren Schaden

Der stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Waiblingen lobt den Einsatz der Anwohner: „Durch