Feuerwehr-Einsatz in Waiblingen: Polizei ermittelt nach Brand in Baucontainer

In Waiblingen ist es in der Nacht auf Sonntag (12.03.) zu einem Feuerwehreinsatz gekommen. Das teilte das Polizeipräsidium in einer Pressemitteilung mit.

Wer hat den Brand in Waiblingen verursacht? Zeugen gesucht

Demnach geriet gegen Mitternacht ein Baucontainer in der Straße "Im Sämann" in Brand. In dem Container befand sich Restmüll, der Feuer fing. Die Feuerwehr Waiblingen war mit zwei Fahrzeugen und acht Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand schnell löschen.

Nach ersten Informationen der Polizei ist die Brandursache bislang unklar. "Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden", heißt es in der Pressemitteilung.

Bei dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151950422 entgegen.