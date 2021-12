Die Feuerwehr Waiblingen blickt auf ein ereignisreiches Jahr 2021 zurück: Rund 440 Einsätze gab es zu bewältigen, „die bislang höchste Anzahl in unserer Geschichte“, sagt Nick Bley. Er ist Pressesprecher bei der Feuerwehr und dort für die Mitgliederbetreuung zuständig. Von der Notfalltüröffnung bis hin zum Großbrand vor wenigen Wochen in Hohenacker „war im Spektrum wieder alles dabei“, so Bley. In den zwölf Monaten haben die Feuerwehrleute einiges erlebt – mal Gutes, mal