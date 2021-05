Zu gleich drei Einsätzen musste die Feuerwehr Waiblingen in den vergangenen Tagen ausrücken. In Hegnach ist am Samstag gegen 14.43 Uhr eine 38-jährige Citroen-Fahrerin von der Fahrbahn abgekommen und frontal in das Schaufenster eines Fotogeschäfts in der Kirchstraße gefahren. Die Abteilung Hegnach der Freiwilligen Feuerwehr Waiblingen wurde um 14.47 Uhr alarmiert und rückte mit 15 Einsatzkräften, zwei Löschfahrzeugen und dem Kommandowagen aus, um vor Ort zu