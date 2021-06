Wegen einer ausgelösten Brandmeldeanlage musste die Feuerwehr Waiblingen am Samstagabend, 5. Juni 2021, ausrücken. Betroffen war der Baumarkt von Obi in der Stuttgarter Straße. Im Einsatz waren drei Fahrzeuge und 18 Feuerwehrleute der Abteilung Waiblingen. Vor Ort stellte sich laut Kommandant Jochen Wolf schnell heraus, dass es sich um einen technischen Fehlalarm handelt. Es gab weder Feuer noch Rauch – und so war der Einsatz nach 30 Minuten auch schon beendet.

