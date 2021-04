Die Feuerwehr Waiblingen ist am Dienstag, 27. April, gegen 11 Uhr zu einer brennenden Thuja-Hecke unweit eines Wohnhauses in der Straße „Auf der Steige“ in Beinstein ausgerückt. Beim Eintreffen der Wehr war die fünf Meter lange Hecke größtenteils gelöscht, teilt Feuerwehr Pressesprecher Nick Bley mit.

Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Mann im Einsatz war, führte die Löscharbeiten fort. Laut Polizei ist kein weiterer Sachschaden entstanden.