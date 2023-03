Feuerwehr Waiblingen: Neue Kommandanten für Abteilungen Hohenacker und Beinstein

Die Abteilungen Hohenacker und Beinstein der Freiwilligen Feuerwehr Waiblingen haben neue Leitungen: Lukas Burger in Hohenacker und Raphael Ruthardt sind die neuen Kommandanten, Matthias Veil und Lars Bergmann ihre Stellvertreter. Die Abteilungen sind nicht nur für die eigene Ortschaft zuständig, sondern erfüllen klar definierte Spezialistenaufgaben innerhalb der Waiblinger Gesamtwehr. Was bewegt die neuen Führungskräfte nach der langen Corona-Zeit?

Lukas Burger (26) trat mit zehn Jahren in die Jugend ein und ist seitdem von der Feuerwehr „nicht mehr wegzubekommen“. Seit dem 17. Geburtstag bei den aktiven Einsatzkräften hat er schon verschiedene Funktionen wie stellvertretender Jugendleiter und Schriftführer ausgeübt und Übungsgruppen geleitet. Beruflich arbeitet er als Projektingenieur bei der Bahn, zuletzt für die Elektrifizierung der Südbahn Ulm-Lindau. Matthias Veil (48) ist seit 1994 Feuerwehr-Mitglied in der Abteilung Hohenacker. Auch er hatte schon verschiedene Posten wie Gerätewart, Gruppenführer und Ausschussmitglied inne. Von Beruf ist er Prüfingenieur im Fahrzeugbereich bei der Dekra. Kommandant Sebastian Kölz trat nach acht Jahren nicht mehr zur Wahl an, auch Stellvertreter Dennis Engelfried stand nicht mehr zur Verfügung.

Kindheitstraum: Der Weg zur Feuerwehr

Die „Faszination der roten Autos“ brachte Raphael Ruthardt (38) mit zwölf Jahren zur Abteilung Beinstein. Zuletzt war er fünf Jahre lang stellvertretender Abteilungskommandant. Sein Vorgänger Axel Haidt stand nach zehn Jahren als Kommandant und zehn Jahren als Stellvertreter nicht mehr zur Wahl. Der 46-jährige Lars Bergmann gehört der Beinsteiner Wehr seit Anfang der neunziger Jahre an. Als Gruppenführer und Trainer für das Leistungsabzeichen in Gold bringt er viel Erfahrung mit. Bei Stihl leitet er die Abteilung Global Support and Training Services. Nachdem er mehrere Jahre in den USA gelebt hat, will er die Feuerwehr-Kontakte in die Waiblinger Partnerstadt Virginia Beach intensivieren.

Einsatzbereitschaft tagsüber am schwierigsten

Die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr immer zu gewährleisten, zählt zu den Hauptaufgaben der neuen Abteilungskommandanten. Während Laien vielfach annehmen, dies sei nachts am schwierigsten, treten Probleme in der Praxis eher tagsüber auf, wenn viele Einsatzkräfte auswärts ihren Berufen nachgehen. Die im Zuge der Corona-Pandemie erhöhte Homeoffice-Quote hat hier für geringfügige Entspannung gesorgt. Weiter ist der Kommandant für den Ausbildungsstand seiner Abteilung verantwortlich, für die regelmäßigen Übungen und die Instandhaltung der Fahrzeuge. Die Kommandanten sind zudem Bindeglied zur Waiblinger Gesamtwehr.

Jede Abteilung hat einen Schwerpunkt

Innerhalb dieser hat Hohenacker die technischen Hilfsleistungen als Schwerpunkt und rückt im Norden der Stadt aus, wenn nach Verkehrsunfällen oder für Türöffnungen hydraulische Scheren oder Spreizgeräte benötigt werden. Die Beinsteiner hingegen sind die Spezialisten bei Gefahren für die Umwelt. Unter anderem sind sie mit einem Doppelkammerschlauch ausgerüstet, der beim Alba-Brand kontaminiertes Löschwasser aufhielt. Auch bei einem Ölunfall auf der B-14-Brücke bei der Rundsporthalle kamen sie zum Einsatz. Der Ölsanimat des Rems-Murr-Kreises steht in Beinstein.

Nach Corona: Kameradschaft soll wieder aufleben

Lukas Burger hat sich als Kommandant vorgenommen, die Kameradschaft zu stärken. Alle vier sind sich einig: Sie ist während der Corona-Pandemie zu kurz gekommen. Denn um die Einsatzfähigkeit zu erhalten, galten striktere Corona-Maßnahmen als anderswo. Einsätze und Übungen – mehr war nicht. Ausflüge, sportliche Aktivitäten, gemeinsames Vesper – auch die Beinsteiner wollen das nun wiederbeleben. „Viele sind wegen der Kameradschaft in der Feuerwehr“, sagt Lars Bergmann, „die fragen sich, ob der Aufwand ohne all’ das noch Sinn macht.“ Ein Highlight soll das Familienfest am 18. Juni für alle Waiblinger Feuerwehrleute und ihre Familien werden. Feuerwehr-Urgestein Jürgen Aldinger weiß: „Ohne die Familien geht es nicht. Die Feuerwehr ist ein unberechenbares Hobby – da braucht man das Verständnis der Angehörigen.“