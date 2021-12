In einer Wohnung im Pfauenweg in Hohenacker hat am Dienstagnachmittag ein Papierkorb gebrannt. Die Feuerwehren Waiblingen und Remseck retteten eine als vermisst gemeldete Person aus der Kellerwohnung und übergaben sie dem Rettungsdienst. Die Person wurde nicht verletzt, so Nick Bley, Pressesprecher der Feuerwehr Waiblingen.

Die Feuerwehr war um 15.45 Uhr alarmiert worden. Fünf Fahrzeuge und 32 Einsatzkräfte rückten aus. Das Treppenhaus und die Kellerwohnung waren bei Eintreffen der