Weil sich Fett in einem Topf auf dem Herd entzündet hatte und die Wohnung stark verraucht war, wurde die Feuerwehr Waiblingen am Mittwochabend um 18.37 Uhr nach Hohenacker in die Hegnacher Straße gerufen.

Ausgerückt ist die Abteilung Hohenacker mit drei Fahrzeugen und 17 Personen sowie die Remsecker Wehr aufgrund des Rendezvous-Systems mit ebenfalls drei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften.

Wohnung wurde mit Geräten belüftet

Als die Feuerwehr in der Hegnacher Straße