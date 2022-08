Feuerwehreinsatz wegen Brand in Pferdemetzgerei am Ameisenbühl Waiblingen (10.08.)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 03.21 Uhr meldeten Anwohner laut Bericht des Polizeipräsidiums Aalen eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude einer Metzgerei in der Benzstraße in Waiblingen.

Inhalt eines Kessels brennt

Nachdem ein Brand im Gebäude nicht ausgeschlossen werden konnte, verschaffte sich die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen, welche mit 32 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen, vor Ort war, Zutritt zum Gebäude.

Im Innern konnte als Ursache der starken Rauchentwicklung ein technischer Defekt an einem vollautomatischen Wurstkochkessel festgestellt werden. Durch die hierbei unterbrochene Wasserzufuhr geriet der Inhalt des Kessels in Brand. Dieser konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Ob und in welcher Höhe ein Sachschaden entstand, ist derzeit laut Polizei noch unklar.