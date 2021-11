Die Freiwillige Feuerwehr muss in Hegnach unter erschwerten Bedingungen arbeiten. Das Gerätehaus aus dem Jahr 1965 entspricht bei weitem nicht mehr den heutigen Anforderungen. So gibt es für die Einsatzkräfte, die in Privatautos zum Einsatz kommen, im Alarmfall zu wenig Parkplätze. Die Fahrzeughalle ist für moderne Feuerwehrfahrzeuge zu klein. Und weil es keine Duschen gibt, müssen die Feuerwehrmänner und -frauen nach dem Einsatz ungewaschen wieder in ihre Privatkleidung schlüpfen und nach