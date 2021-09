Er hat BWL studiert und Kaufmann gelernt, dann wurde er Fußball-Profi bei FSV Mainz 05 – an der Playstation. Im Frühjahr ist der hauptberufliche E-Sportler Francesco Mazzei („Bajazzo_7“) zusätzlich Unternehmer geworden: Mit seinem Waiblinger Lieferservice für italienische Speisen versorgt er seitdem hauptsächlich andere Gamer. Nun will er den Kundenstamm ausweiten, auf Normalbürger in Waiblingen und Umgebung.

Sein Lieferservice heißt „Da Bajazzo“, angelehnt an seinen Sportlernamen,