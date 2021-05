Im April erreichte uns eine Mail. Sie war primär an das Waiblinger Unternehmen Agrarservice Widmann adressiert und enthielt ein Foto, auf dem eindeutig ein Fahrzeug dieser Firma zu erkennen war. Auf dem Fahrzeug prangte ein Aufkleber, auf dem in altdeutscher Schrift stand: „Führerhaus – Fahrer spricht Deutsch“.

„Mit Entsetzen habe ich die rassistische Aussage an einem Ihrer Fahrzeuge gelesen“, hieß es in der Mail an das Unternehmen. „Ich fordere Sie auf, diese unverzüglich zu