Fit bei Hänseleien und Streit: Wie Grundschüler in Waiblingen Resilienz lernen

Wenn Paul zu Paula sagt: „Deine Jacke sieht voll doof aus“ – was macht Paula dann? Solche Szenen ereignen sich täglich auf den Schulhöfen, können in handfeste Konflikte ausarten oder Kinder im Herzen verletzen. Die Grundschulen in Beinstein und Bittenfeld wollen Kinder befähigen, mit solchen Situationen klarzukommen. Mit dem Team von „Stärke fürs Leben“ lernen sie Resilienz - und die ist laut den Schulen seit der Corona-Pandemie wichtiger denn je.

Resilienz-Kurse sollen Selbstwertgefühl der Kinder stärken

Also, wie kann Paula sich verhalten? Sich traurig zurückziehen? Sich rechtfertigen nach dem Motto „Die Jacke hat 100 Euro gekostet“ oder zurückblaffen: „Deine Hose ist einfach nur peinlich“? Die Resilienz-Kurse von Alexandra Fischer und Simone Staiger aus Hohenacker zielen darauf ab, das Selbstwertgefühl der Kinder zu stärken, auf dass solche Gemeinheiten einfach abprallen. Paula könnte zum Beispiel antworten: „Das ist vielleicht deine Meinung, mir gefällt die Jacke.“

Mit Resilienz ist zunächst psychische Widerstandskraft gemeint, auch in viel schwierigeren Lebenslagen. Doch es geht nicht nur um Ausnahmesituationen. Mehr denn je, meint Vera Schönherr, Konrektorin der Schillerschule Bittenfeld, sind in der heutigen Zeit mit ihrem hohen Medienkonsum, (Cyber-) Mobbing und Konkurrenzdruck ein gesundes Selbst- und Ich-Bewusstsein vonnöten. „Das ist schon die halbe Miete für ein erfolgreiches Leben.“

Coole Löwen lassen sich von Mücke Stressica nicht aus der Ruhe bringen

In drei Doppelstunden lernen Zweit- und Viertklässler den resilienten Löwen und das Schaf kennen, das sich immer von anderen ärgern lässt, den Ärger geradezu anzieht. Und „Stressica“, eine nervige Stechmücke, die anderen unbedingt auf die Nerven gehen will – vielleicht, um Aufmerksamkeit oder Anerkennung zu bekommen. In Rollenspielen, in Interaktion mit den Tierpuppen und mit Tanzelementen sollen die Kinder erleben, wie Streit anfängt und wie er bewältigt werden kann. Sie fühlen sich ein in Stressica und das Schaf – und üben, selbst cool wie der Löwe zu bleiben. Die Tiere und ihre Charaktere sind inzwischen schon in den allgemeinen Schulsprech übergegangen: Die Teilnehmer verstehen, was es bedeutet, wenn jemand sagt: „Hey, sei keine Stressica.“

Mehr Streit auf dem Pausenhof

Die Konfliktfähigkeit hat seit der Pandemie abgenommen. Die Beinsteiner Konrektorin Tanja Fuhrmann sagt: „Wir hatten das Gefühl, dass es mehr Streit auf dem Pausenhof gibt als vorher, mehr Aggressionspotenzial – verbal und körperlich.“ Corona habe in der Hinsicht mit fehlenden Strukturen und ungestillten kindlichen Grundbedürfnissen „wie ein Brandbeschleuniger“ gewirkt, stellt Simone Staiger fest.

Aber auch „Löwen“ haben Gefühle – und die dürfen sein. Trauer, Wut, Freude: Das alles ist okay. Die Gefühle sind nicht das Problem, entscheidend ist, wie sich die Beteiligten verhalten. Der Schlüssel zur Konfliktbewältigung in der Grundschule liegt einerseits in der inneren Haltung. Immer verbunden mit der Botschaft beziehungsweise Frage: Geht’s auch den anderen gut? Konflikte werden nicht einfach auf Kosten anderer erledigt. Nicht als Mücke den Stress weitergeben, sondern als Löwe darüberstehen.

Methoden zur Selbstregulierung

Aber wohin mit der Wut und der Verunsicherung, die Stechmücke Stressica auslöst? Die Stress-Spirale wird unterbrochen, indem die Kinder einfache Methoden der Selbstregulation üben. „Wir üben mit ihnen, die Hand auf den Bauch zu legen und tief einzuatmen“, schildert Alexandra Fischer eine Methode. Und dann gibt’s noch den „Notfallknopf“. Der wird betätigt, indem man mit dem Daumen der einen Hand in die Innenfläche der anderen Hand drückt und damit von zehn bis null rückwärts zählt. Das lenkt den Fokus weg von der aufschäumenden Emotion. Nun wird es besser möglich, bewusst, gelassen und überlegt zu handeln. Wie ein Löwe eben.

Die Grundschulen in Bittenfeld und Beinstein würden die Resilienz-Kurse, die Alexandra Fischer und Simone Staiger an 20 Klassen in der Region anleiten, gerne fortsetzen. Finanziert werden sie derzeit noch durch das Förderprogramm „Rückenwind – Aufholen nach Corona“ des Landes Baden-Württemberg. Das allerdings läuft zum Schuljahresende aus.