Die Fleischindustrie steht in der Kritik – wieder einmal. Diesmal geht es weniger um Massentierhaltung oder um das Töten von Tieren an sich, sondern um die Arbeitsbedingungen ausländischer Billigarbeiter. Mehr als 200 Rumänen haben sich allein in einem Schlachthof in Birkenfeld bei Pforzheim mit dem Coronavirus angesteckt. Fleischverarbeitende Betriebe erweisen sich als Infektionsherde, nicht nur in Deutschland, international. Und in Waiblingen? Die Großmetzgerei Kübler hat allein am