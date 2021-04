Gedämpfte Stimmen dringen aus den Klassenzimmern, Lehrer laufen über die Flure in Richtung Lehrerzimmer. Was früher an jeder Schule alltäglich war, ist während der Corona-Pandemie eine Ausnahme, die es nur in wenigen Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) gibt. Und zwar nur in Schulen für Geistig- und Körperbehinderte wie zum Beispiel in der Fröbelschule in Fellbach. Schüler anderer SBBZ mit anderen Schwerpunkten, wie zum Beispiel die Comeniusschule in Waiblingen mit dem