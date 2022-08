Freibäder Waiblingen und Bittenfeld: Betrieb läuft trotz Personalmangel

Bevor das Waldfreibad in Bittenfeld um sieben Uhr seine Pforten öffnet, gibt es viele Dinge, die Daniel Braun überprüfen muss. Seit 5.30 Uhr ist der Betriebsleiter des Bittenfelder Freibads auf den Beinen, um im Bad nach dem Rechten zu sehen. Dazu gehören unter anderem Aufgaben wie „die Überprüfung der Anlage und der Technik, Wasserproben entnehmen, Müll aufsammeln und den Boden des Schwimmbeckens absaugen“, zählt der 35-Jährige auf.

Eineinhalb Stunden hat er Zeit, bis die Gäste kommen. Und weil es an diesem Donnerstag bis zu 36 Grad warm werden soll, rechnet Daniel Braun mit vielen Badegästen. Der Betriebsleiter schätzt, dass an diesem Tag mindestens 2000 Besucherinnen und Besucher gezählt werden.

Betriebsleiter Daniel Braun: Das Team rückt bei Krankheitsfällen zusammen

Und damit die Badegäste von morgens um sieben bis abends um acht schwimmen können, legt sich das Team um Daniel Braun mächtig ins Zeug. Während anderorts Freibäder geschlossen, Öffnungszeiten gekürzt werden müssen und händeringend Personal gesucht wird, sind die Mitarbeiter in den Waiblinger Bädern bestrebt, die Öffnungszeiten aufrechtzuerhalten.

Auch wenn es zurzeit wegen einiger krankheitsbedingter Ausfälle eng wird. Dann rücke das Freibad-Team noch enger zusammen, so Braun. Während der Saison seien in der Regel zwischen zwölf und 17 Mitarbeiter im Freibad Bittenfeld tätig, so Daniel Braun und betont: „Ich bin stolz auf das Team.“

Überstunden sind für den Badleiter und die Mitarbeiter des Freibads mittlerweile zur Normalität geworden. Auch an diesem heißen Augusttag muss Badleiter Daniel Braun sein Büro verlassen, um seinen Kollegen bei der Beckenaufsicht zu unterstützen. Sonst sei er die zusätzliche Kraft im Hintergrund. Trotz Personalmangel und hoher Besucherzahlen übt der 35-Jährige seinen Job gerne aus. „Ich bin draußen und habe mit Menschen zu tun“, sagt er. „Und die Leute kommen hierher, um zu entspannen.“

Das Personal aus den sechs Waiblinger Bädern hilft sich gegenseitig aus

Der Schwimmmeister ist einer von insgesamt 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die während der Freibadsaison in der Abteilung Bäderbetrieb der Stadtwerke Waiblingen tätig sind. Die Stadtwerke betreiben die Freibäder in Waiblingen und Bittenfeld. „Wie auch in den umliegenden Bädern ist die Personalsituation bei uns schwierig“, sagt Viktor Bocken, stellvertretender Abteilungsleiter Bäder bei den Stadtwerken Waiblingen. Das sei unter anderem wegen Corona der Fall.

Doch wenn Not am Mann sei, können die Stadtwerke auf das Personal von insgesamt sechs Bädern (dazu gehören die Hallenbäder in Waiblingen, Neustadt und Hegnach, das Lehrschwimmbecken in Bittenfeld und die beiden Freibäder) zurückgreifen, so Bocken. „So konnten wir dank des hohen Einsatzes des Personals, welches sich gegenseitig aushilft und Überstunden leistet, die Öffnung der Freibäder bisher garantieren“, sagt er. „Wir hoffen, dass das auch bis Ende der Saison so bleibt.“ So zum Beispiel, das berichtet Badleiter Daniel Braun, helfe gerade ein Mitarbeiter des Waldfreibads Bittenfeld an der Kasse im Waiblinger Freibad aus.

Dennoch sind die Stadtwerke Waiblingen auf der Suche nach Verstärkung: „Wir suchen momentan noch eine oder einen Fachangestellten für Bäderbetriebe“, sagt Viktor Bocken.

Ob Kasse, Badeaufsicht oder Reinigung: Alle Mitarbeiter werden gebraucht

Viktor Bocken macht auch deutlich: Allein ein einziger Ausfall beim Personal kann das Getriebe des Freibad-Mechanismus lahmlegen. „Ohne Fachangestellte oder Meister für Bäderbetriebe kann ein Bad hinsichtlich der Wasser- und Betriebsaufsicht nicht betrieben werden“, sagt er. Gleichzeitig seien aber die Reinigungskräfte und das Servicepersonal für einen reibungslosen Ablauf unentbehrlich. „Stellen Sie sich einen heißen Tag im Freibad vor, an dem nicht stündlich Service- und Reinigungspersonal kontrolliert und reinigt“, so Viktor Bocken. So ist beispielsweise auch die Kasse ein wichtiger Bereich, der den Einlass der Gäste gewährleistet.

Man könne sagen, „dass jeder Bereich voneinander abhängig ist und jeder nur eingeschränkt bis gar nicht, ohne den anderen, funktionieren würde“, betont Bocken. Das sieht auch Betriebsleiter Daniel Braun so. Der Einsatz der Mitarbeiter wird auch von den Badegästen wahrgenommen. „Die Badegäste danken es dir“, sagt der 35-Jährige, „das macht es wieder wett.“ Immer wieder begrüßt er neue Badegäste und wechselt seinen Standort am Beckenrand. Ihm sei es auch wichtig, seinen Mitarbeitern ein gutes Vorbild zu sein und Spaß an der Arbeit zu vermitteln.

Und schon ist seine Aufmerksamkeit gefordert: Von einem kleinen Jungen und seiner Mutter wird Bademeister Daniel Braun gefragt, ob es denn möglich sei, bei ihm das Seepferdchen zu machen. „Normalerweise bieten wir das immer am Samstagvormittag oder nach Absprache an“, sagt er. Trotzdem schlägt er die Bitte des kleinen Jungen nicht aus. „Weißt du denn, was du machen musst und wie lange du schwimmen musst?“, fragt Daniel Braun den aufgeregten Jungen.

Der nickt nur und hüpft beschwingt zurück in Richtung Becken. Neben der Personalverantwortung und der Sicherstellung des Badbetriebs seien es solche Momente, die den Beruf des Betriebsleiters besonders machen.

Wo die Freibad-Besucher sonst noch in Bittenfeld parken können

Auf eine Sache möchte Daniel Braun noch aufmerksam machen. Immer wieder komme es an schönen Sommertagen zu einem Parkplatzchaos vor dem Bittenfelder Freibad. „Die Besucher können aber auch an der Gemeindehalle und nachmittags, am Wochenende oder in den Ferien auf dem angrenzenden Schulhof parken“, erklärt der 35-Jährige.