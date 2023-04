Freibad-Saison 2023: Steigen die Preise in Waiblingen?

Am 1. Mai beginnt in Waiblingen die Freibad-Saison. Die Freibäder in der Schorndorfer Straße und in Bittenfeld (Waldfreibad) sind dann wieder täglich von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Eintrittskarten können nun auch in einem neuen Online-Shop gekauft werden. Doch entgegen der Entwicklung in vielen anderen Bereichen schlägt die Inflation hier nicht zu Buche: Die Preise sind im Vergleich zu 2022 nicht gestiegen. Teilweise gibt es für Besucher deutliche Ermäßigungen.

Freibad-Eintritt in Waiblingen: Das sind die Preise 2023

So kostet der Eintritt für Erwachsene (ab 17 Jahre) weiterhin 3,50 Euro, für Schüler, Auszubildende oder Studierende (bis einschließlich 27 Jahre) 2,40 Euro. Kinder ab 6 Jahren und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen 2 Euro. Der Abendtarif ab 18 Uhr liegt bei 2,40 Euro. Es gibt weiterhin eine 10er-Karte (für Erwachsene 30 Euro, für Kinder 17 Euro) und Saisonkarten (69,50 Euro, für Kinder/Jugendliche 34,50 Euro, für Familien 128,50 Euro).

Auch bei diesen Mehrfach-Tickets erhalten Familien mit Stadtpass Familie oder Ehrenamt, Inhaber des Landesfamilienpasses sowie Schwerbehinderte (ab 50 Prozent) deutliche Ermäßigungen.

Hallenbad Waiblingen schließt ab 1. Mai

Wie berichtet schließt für die Dauer der Freibadsaison ab 1. Mai das Hallenbad Waiblingen. Schulklassen können dort aber noch bis zu den Pfingstferien schwimmen.

An diesem Freitag, 14. April, ist das Hallenbad von 8 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag, 15. April, und Sonntag von 8 bis 20 Uhr.