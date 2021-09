Der Klimawandel bewegt die Menschen in Waiblingen weiter: Das Bündnis „Waiblingen klimaneutral 2035“ beteiligt sich am Freitag, 24. September, am globalen Klimastreik – und organisiert an diesem Tag eine Demo in Waiblingen. Ziel ist es, damit die weltweite „Fridays for future“-Bewegung zu unterstützen. Eine Reporterin unserer Redaktion wird an diesem Freitag den Protestzug begleiten und darüber online berichten.

Start mit Andacht in der Michaelskirche

Los geht es am diesem