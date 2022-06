Friedensschule Neustadt: Was den Schülern aus der Ukraine das Leben schwer macht

„Sie möchten das wieder haben, was sie früher hatten“: So schildert Rektorin Gabriele Gollnick die Gefühlslage vieler ukrainischer Kinder, die derzeit die Friedensschule Neustadt besuchen. 20 sind es aktuell, zehn Grundschüler und zehn Kinder ab Klassenstufe fünf. „Wir hatten zwischenzeitlich auch 26 – aber es ist so, dass einige zurückgehen.“

Kinder gehen zurück in die Ukraine – und kommen dann wieder nach Neustadt

Allerdings hat es die Schulleiterin der Friedensschule auch schon erlebt, dass ukrainische Kinder wieder zurück nach Deutschland kamen – zum Teil nach nur einer Woche. Dies liegt an den Folgen des russischen Angriffskriegs, der auch Zerstörungen von Wohngebäuden mit sich bringt. So sind laut Gabriele Gollnick ukrainische Familien wieder zurück nach Neustadt gekommen, „weil von dem, was sie hatten, nichts mehr übrig war“. Im Schulalltag an der Friedensschule versuchen Gabriele Gollnick und ihr Lehrerteam deshalb, die ukrainischen Kinder nicht direkt auf ihre persönlichen Schicksale anzusprechen. Das heißt aber nicht, dass der Krieg im Allgemeinen nicht auch mal Thema im Unterricht sein kann.

Fernunterricht von ukrainischen Schulen pausiert gerade – dort sind Ferien

Für die 20 ukrainischen Schüler an der Friedensschule Neustadt dreht sich natürlich gerade viel um ihre persönliche Zukunft – also darum, wo das Leben nun weitergehen wird. In Deutschland erst mal oder doch bald wieder in der Ukraine? Es gibt Schüler, die haben über Fernlernunterricht weiter am regulären ukrainischen Schulunterricht teilgenommen. Mittlerweile sei das aber vorbei, sagt Gabriele Gollnick, da in der Ukraine die Ferien begonnen hätten.

Ukrainischsprachige Deutschlehrerin hat vor den Pfingstferien gekündigt

An den Abschlussprüfungen an der Friedensschule nahm kein Schüler aus der Ukraine teil. „Die können die auch nicht mitschreiben“, betont die Rektorin. Dafür müssten sie die deutsche Sprache viel besser beherrschen – und das geht in der kurzen Zeit, in der die Kinder da sind, nicht. Die ersten ukrainischen Schüler sind Ende März an die Friedensschule gekommen. Das große Glück für die Kinder war, dass die Friedensschule eine ukrainischstämmige Hochschuldozentin bekam, die Ukrainisch, Russisch und Deutsch spricht. Bei ihr lernten die Kinder Deutsch – doch eine Woche vor den Pfingstferien kündigte die Frau, weil sie laut Gabriele Gollnick ein anderes Jobangebot hatte.

Nun besuchen die 20 ukrainischen Kinder die allgemeine Vorbereitungsklasse, kurz VKL. Sie ist für alle Jungs und Mädchen gedacht, die über keine ausreichenden Deutschkenntnisse verfügen, aber zugleich schulpflichtig sind. Die ukrainischen Flüchtlingskinder, welche die Friedensschule Neustadt besuchen, wohnen übrigens nicht nur in privaten Unterkünften bei Familien in Neustadt, sondern auch in Hohenacker und Bittenfeld. Das liegt laut Gabriele Gollnick daran, dass es an der Lindenschule in Hohenacker und der Schillerschule in Bittenfeld keine Vorbereitungsklassen gibt. Sprich: Ein spezieller Deutschunterricht wäre dort an der Schule kaum möglich.

Konflikte zwischen russischen und ukrainischen Schülern wegen des Kriegs gibt es laut Gabriele Gollnick nicht

Streit zwischen russischstämmigen und ukrainischstämmigen Schülern wegen des Kriegs hat Gabriele Gollnick bislang an der Friedensschule nicht bemerkt. „Solche Konflikte haben wir nicht.“ Das heißt natürlich nicht, dass es keine Schwierigkeiten gibt, aber die Konflikte der ukrainischen Schüler drehen sich nach ihren Angaben eher um alterstypische Probleme. Was Gabriele Gollnick aber bemerkt hat, ist der Umstand, dass zu viele Aktionen für die ukrainischen Schüler auch Kritik hervorrufen können. Das passierte etwa, als ukrainische Schüler Rucksäcke bekamen. Da hieß es dann von manchen Schülern: Warum kriegen nur die was?

Schüler können Flaschenpfand für die Ukraine spenden

Auf der anderen Seite gibt es durchaus die Bereitschaft, den Menschen in der Ukraine zu helfen. So können die knapp 550 Schüler der Friedensschule seit vielen Wochen ihr Flaschenpfand spenden – das Geld kommt direkt der Ukraine zugute.

Zwischen den Schulen in Waiblingen, die von ukrainischen Kindern besucht werden, gibt es laut Gabriele Gollnick weiter einen engen Austausch. Erst jetzt nach den Pfingstferien hat die Rektorin der Friedensschule mit Peter Schey telefoniert, dem Rektor des Salier-Gymnasiums. Dort sind zwei ukrainische Schüler untergekommen, die zunächst auf die Friedensschule Neustadt gingen. Sie sind beide schon 17 Jahre alt und besuchen nun die gymnasiale Oberstufe.

Rektorin Gabriele Gollnick: „Die stehen zwischen den Stühlen“

Den Grundkonflikt, dass viele geflüchtete Schüler nicht so recht wissen, wie lange sie in Deutschland bleiben, kann Gabriele Gollnick natürlich nicht lösen. „Die stehen zwischen den Stühlen“, ist der Rektorin klar. Sie versucht trotzdem immer, die Schüler zu motivieren, aktiv am Unterricht teilzunehmen und die Sprache zu lernen. „Ich sage den Kindern immer: Es ist ganz wichtig, Deutsch zu lernen – egal ob ihr geht oder nicht.“

Die Zeit, als die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine ständig stieg, ist erst mal vorbei. Gleichwohl weiß Gabriele Gollnick nicht, wie es im nächsten Schuljahr weitergeht. Die Rektorin versucht, das Ganze pragmatisch anzupacken. „Wir planen von Tag zu Tag.“