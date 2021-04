Hygienischer als im Tattoostudio könne es gar nicht zugehen, findet Max Florido, Inhaber von „Highlander Tattoo“ in Waiblingen. Er ist ein Ein-Mann-Betrieb, Kunden kommen nur nach vorheriger Terminvereinbarung in sein Geschäft. Masken, Desinfektion und Schnelltests hatten im März die in der Branche ohnehin schon immer hohen Hygienestandards ergänzt.

Lange hatte er auf diesen Termin sehnsüchtig gewartet: Ab 8. März durften körpernahe Dienstleistungen wie das Tätowieren nach einem