Gänse knapp und teuer: Was der Waiblinger Metzger Weißschuh vor Weihnachten rät

Wer zum Weihnachtsfest mit der lieben Familie einen leckeren Gänsebraten essen möchte, sollte rechtzeitig mit der Planung anfangen. Denn das geschätzte Federvieh ist in diesem Jahr knapp – und wird teuer. Ein Grund dafür sind die gestiegenen Produktionskosten, vor allem aber die Geflügelpest, die sich quasi in ganz Europa ausgebreitet hat. In einer traurigen Zahl drückt sich aus, wie verheerend das Virus wütete: Wegen der Krankheit wurden in Deutschland 40 000 Gänse gekeult.

Der Waiblinger Metzger Stefan Weißschuh sagt fürs Weihnachtsgeschäft eine Knappheit voraus und rät seinen Kunden, ihre Bestellung in den ersten beiden Dezember-Wochen beim Metzger ihres Vertrauens abzugeben. Kurz vor dem Fest würden höchstwahrscheinlich weder Gans noch Flugente zu bekommen sein. Derzeit steht der Metzgermeister in Verhandlungen mit seinem angestammten Lieferanten, einem Gänsehof vom Bodensee.

Der Geflügelbestand ganzer Höfe wurde vernichtet

Zehn bis 15 ganze Gänse sowie 140 Gänsekeulen verkauft der Betrieb in seinen beiden Filialen am Marktplatz und in der Schmidener Straße in normalen Jahren. In etwa diese Menge hat er auch für 2022 wieder geordert. Wie viel er wirklich bekommt, lässt sich Stand heute nicht sagen. Zwar war der Hof des Lieferanten noch nicht von der Geflügelpest betroffen, aber quer durch Deutschland und Europa wurde der Geflügelbestand ganzer Höfe vernichtet. Gut möglich, dass einfach jede Metzgerei weniger bekommt, als sie bestellt, weil die Nachfrage höher ist als das Angebot insgesamt.

Auch Flugenten betroffen

Eine Prognose für die Preise will er daher nicht abgeben, zweifellos jedoch werden Gänse und Enten erheblich teurer. Laut der Allgemeinen Fleischerzeitung wird die Festgans im Hofladen bis zu 35 Prozent mehr kosten als 2021, die Preise für gefrorene deutsche Gänse vom Großmarkt werden wohl sogar um 50 bis 80 Prozent zulegen. Mit bis zu 100 Prozent Preissteigerung rechnet der Metzgermeister bei den Flugenten aus Frankreich. 2022 kostete das Kilo Flugentenbrustfilet 30 Euro. Die Preissteigerungen müsse er wohl oder übel an die Kunden weitergeben, zumindest teilweise. Das Problem betrifft andere Metzgereien ebenso, ist Stefan Weißschuh überzeugt.

Billigware: Tiere leiden

Theoretisch haben Kunden die Möglichkeit, statt der Gans aus deutschen Landen auf billigere Tiefkühlware aus Osteuropa auszuweichen, wo die Standards für Haltung und Kontrollen weniger hoch sind. Die meisten werden diese Abstriche beim Geschmack und beim Tierwohl nicht machen wollen, meint der Metzgermeister. Noch dazu werden auch im TK-Bereich die Preise steigen. Die Folge: schlechte Qualität für ebenfalls hohe Preise. Die Gastronomie, so Stefanie Weißschuh, lehne die minderwertige Ware ohnehin ab.

Wer zum Fest nicht gleich auf Saitenwürstle und Kartoffelsalat ausweichen möchte, sorgt also beizeiten vor. Schon Anfang Dezember bekommen Weißschuh-Kunden beim Einkauf Bestellzettel in die Hand gedrückt. Damit Weihnachten nicht überraschend kommt – und womöglich noch mit einer bösen Überraschung.