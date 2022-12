Gammelfleisch in Waiblingen? Prozess gegen Produktionsleiter wegen Hygienemängeln in Fleischfirma

Nachdem Lebensmittelkontrolleure bei einer inzwischen nicht mehr existenten Firma aus Waiblingen für den Verzehr ungeeignetes Fleisch gefunden haben, musste sich der frühere Produktionsleiter vor Gericht verantworten. Das Verfahren gegen den heutigen Rentner wurde gegen eine Geldzahlung eingestellt. Von Missständen will der gelernte Fleischermeister nichts gewusst haben.

Lebensmittel-Kontrollen: Stinkendes Fleisch

Auf stinkendes, verderbliches und zum Verzehr ungeeignetes Fleisch war das Veterinäramt des Waiblinger Landratsamts im Zuge zweier Kontrollen in diesem und dem vergangenen Jahr gekommen, bei denen Fleischproben entnommen wurden, wie es in der Verhandlung vor dem Amtsgericht Waiblingen hieß.

Der Angeklagte, so die Vertreterin der Stuttgarter Staatsanwaltschaft, habe als damaliger Produktionsleiter eine Gesundheitsgefährdung der Verbraucher entgegen der entsprechenden EU-Verordnung billigend in Kauf genommen. Verstoß gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetz lautete der Tatvorwurf gegen den heutigen Altersrentner und gelernten Fleischermeister.

Firma ist inzwischen aufgelöst

Die Firma, bei der der Beschuldigte arbeitete, ist inzwischen aufgelöst. „Durch Beschluss des Amtsgerichts Stuttgart vom 11. März 2022 wurde über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet“, heißt es im Handelsregister. Der Eintrag stammt vom 18. März 2022. „Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens über ihr Vermögen aufgelöst.“

„Ich bin hierhergekommen, um zu beweisen, dass ich mit diesem Lebensmittelbetrieb gar nichts zu tun habe“, erklärte der Rentner vor Richter Michael Kirbach auf dessen Frage, warum er Einspruch gegen den Strafbefehl über 6300 Euro über eine Rechtsanwältin einlegen ließ, die zum Zeitpunkt der Verhandlung ihr Mandat bereits niedergelegt hatte.

Er sei in der Waiblinger Firma nur angestellt gewesen und müsse jetzt von 562 Euro Rente leben, wies der Angeschuldigte die Verantwortung für die Hygieneprobleme beim Fleisch von sich. 562 Euro Rente erschienen dem Gericht für ein ganzes Arbeitsleben eines gelernten Metzgers, der es bis zum Fleischermeister gebracht hat, wenig, wozu der Beschuldigte unter Vorlage seines letzten Rentenbescheides ausführte, er hätte jahrelang nichts in die Rentenkasse einbezahlt, weil er zwischen 1985 und 2011 selbstständig gewesen sei. In der Waiblinger Firma jedoch habe er dann als Fleischzerleger zum Schluss hin „Akkord gearbeitet“.

Richter glaubt ihm nicht

Wie der geschiedene 70-Jährige dann eine Mietwohnung für eine Kaltmiete von 880 Euro bezahlen kann, erklärte sich nach Abfrage der finanziellen Verhältnisse mit 1200 Euro Rente einer Lebenspartnerin, die für die Miete aufkommen könne und auch die Einzige in dieser Partnerschaft sei, die ein Auto besitze.

Die Sprache, in der sein Ex-Arbeitgeber und seine Kollegen in der Firma gesprochen haben, habe der damalige Produktionsleiter nicht verstanden, behauptete er. Deswegen habe er von dem schlechten Fleisch nichts mitbekommen. Es habe auch keinen für die Einhaltung von Hygienevorschriften bei der Fleischproduktion ausgebildeten Mitarbeiter gegeben.

Dass er von den Problemen nichts mitbekommen haben will, kaufte der Richter dem zur Tatzeit für die Produktionshygiene mitverantwortlichen Fleischermeister jedoch nicht ab. Der beteuerte: „Ich bin morgens um 4.30 Uhr gekommen und habe gar nicht gesehen, was die anderen angerichtet haben.“ Damit meinte er vorgegebene Mischungen und Zusatzstoffe für die Fleischprodukte, die etwa für Schnellimbisse vorgesehen waren.

Ein Job für 3000 Euro Gehalt im Monat von 4.30 bis 11 Uhr: Das stand schon mal alleine aufgrund der Ermittlungs- und Gerichtsakte über den 70-jährigen Angeklagten fest. „3000 Euro brutto für einen Halbtagsjob ist eine Menge Geld“, gab Richter Kirbach dem Rentner zu bedenken, „da hätte man ja schon mal auf die Idee kommen können, dass Schweigegeld dabei ist.“

Da der heute 70-Jährige mit diesen Vorfällen zum ersten Mal in seinem Leben mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war, passte das Amtsgericht die Strafzahlung an seine aktuellen Einkommensverhältnisse an. Die 500 Euro darf der Fleischermeister in 100-Euro-Raten abstottern.