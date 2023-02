Gasalarm, defekter Ofen, Türöffnung: Feuerwehr Waiblingen im nächtlichen Einsatz

Am Wochenende wurde die Waiblinger Feuerwehr neben dem Autobrand auf der B 14 zu drei weiteren Einsätzen gerufen. Der erste Notruf ging am Samstagabend gegen 20.42 Uhr mit dem Stichwort „Gasalarm“ ein. Einsatzort war "In den Ziegeläckern".

„Bewohner haben einen ungewöhnlichen Geruch wahrgenommen und waren sich unsicher“, sagt Feuerwehr-Pressesprecher Nick Bley. Vor Ort konnten die ebenfalls alarmierten Stadtwerke Entwarnung geben. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 14 Personen im Einsatz.

Defekter Ofen verursacht Rauchentwicklung

Kurz vor Mitternacht, gegen 23.32 Uhr, wurde in der Bahnhofstraße eine „verdächtige Rauchentwicklung“ gemeldet. Grund dafür sei ein defekter Ofen in einer Wohnung gewesen, so Nick Bley. „In der Wohnung befanden sich zwei ältere Menschen, die vom Rettungsdienst versorgt wurden.“ Die Einsatzkräfte belüfteten die Wohnung anschließend. Insgesamt waren drei Fahrzeuge und 19 Personen im Einsatz.

Verletzte Person in Wohnung

Zum dritten Einsatz ist es am Sonntag gegen 0.11 Uhr gekommen. Die Wehr wurde zu einer Notfalltüröffnung in den Spitalhaldenweg in Neustadt gerufen. Dort sei eine Person gestürzt, so der Sprecher. Die Abteilungen Hohenacker und Neustadt waren mit zwei Fahrzeugen und zwölf Personen im Einsatz.