Gasthaus "Untere Apotheke" in Waiblingen: Was die Gäste bei Bachofer und Fernandez erwartet

Vor genau 20 Jahren hat Bernd Bachofer sein Restaurant in Waiblingen eröffnet. Das wird am Samstag groß gefeiert. Derweil steht das nächste Projekt in den Startlöchern, das der Sternekoch gemeinsam mit seinem Geschäftspartner Pablo Fernandez verwirklicht. Die „Untere Apotheke“ als Gasthaus für Frühstück, Mittagessen und abendlichen Barbetrieb mit Tapas soll noch im Frühjahr eröffnen.

Längst hat das Zacherhaus seine Hüllen fallen lassen, die den Blick aufs 380 Jahre alte Gebäude während der Fassadensanierung monatelang verdeckten. Nun strahlt es in vollem Fachwerk-Glanz, macht den Marktplatz noch schöner – und die Küche bereichert bald auch die Waiblinger Gastronomie. Nur das Erdgeschoss ist für die Zeit des Innenausbaus noch durch einen Bretterzaun verstellt. Die Räume befinden sich aktuell im Stadium eines veredelten Rohbaus, erst in den kommenden Wochen folgt das Interieur in einem mit Bedacht austarierten Designer-Mix aus modernen, original-historischen und exotischen Elementen wie Strelitzien.

Restaurierung unter Denkmalschutz

Die Restaurierung unter Denkmalschutz war eine Herausforderung. Seit drei Jahren planen Bernd Bachofer und Pablo Fernandez mit Investor Harald Panzer von der Fellbacher Wohninvest an dem Projekt, im September 2021 begann die Sanierung. Corona sowie die Energie- und Lieferkrise erschwerten die Arbeit, so dass die Initiatoren heute sich auf keinen festen Termin mehr festlegen wollen. Saniert wurde in enger Abstimmung mit der Denkmalaufsicht. Für einen funktionierenden Betriebsablauf musste in einer Wand ein Durchbruch geschaffen werden – aber die Wand an sich sollte bleiben.

Seit 20 Jahren mit dem Restaurant verbandelt

Pablo Fernandez ist der Pächter. Er ist in Waiblingen geboren, quasi um die Ecke aufgewachsen. Sein Großvater hatte ein Geschäft in der heutigen Buchhandlung Taube. Die ersten Kontakte zum Restaurant Bachofer knüpfte er schon mit 16 Jahren als Praktikant. Verbunden fühlt er sich – „halb Schwabe, halb Spanier aus Barcelona“ – nicht nur Waiblingen, sondern auch den älteren familiären Wurzeln. Als Spezialität des Cateringservice, den er in Stuttgart betreibt, gelten seine Paellas.

Aber es geht noch viel internationaler, kosmopolitischer: Die Sous-Chefin in der Küche stammt aus der Dominikanischen Republik und hat laut Bachofer bei herausragenden Köchen in New York gelernt. Die Leiterin im Service hat philippinische Wurzeln. „Küche ohne Grenzen“, so bringt’s der Sternekoch auf den Punkt, der seinerseits für europäisch-asiatische Fusionen auf höchstem Niveau steht.

Mit dem E-Bike auf einen „Mikro-Urlaub“ in Waiblingen

Mit der „Unteren Apotheke“ kann sich Waiblingen nach der „Vorratskammer“ und der „Gerberei“ wohl über eine weitere gastronomische Bereicherung freuen. Bernd Bachofer sieht dabei keine Konkurrenten, sondern ein Miteinander, das dem Standort insgesamt guttut. Nicht umsonst sei Waiblingen als Ziel für „Mikro-Urlaube“ immer mehr gefragt. Als Beispiel nennt er ein Ehepaar, das unlängst mit dem E-Bike aus Tübingen kam, um im Restaurant zu dinieren und im Boutique-Hotel zu übernachten. Gäste wie sie sollen künftig die Möglichkeit bekommen, in der „Unteren Apotheke“ zu frühstücken.

Mittags steht wechselndes Essen auf gehobenem Niveau auf dem Programm. Abends sollen außer gediegenem Barbetrieb Kochkurse oder Wein-Verkostungen stattfinden. Ganz im Sinne des von Bachofer gewünschten Miteinanders, das auch die Winzer einbezieht. Bei den Kochkursen steht der Meister denn auch selbst in der Apotheken-Küche – oder Pablo Fernandez weiht in die Geheimnisse seiner Paella ein.

Hinten eine Terrasse, vorne die Arkaden

Innen gibt’s auf zwei Räume verteilt rund 50 Plätze. Dazu kommt die Terrasse hinter dem Haus, zu der ein schöner Torbogen hinausführt. Früher rockten dort beim Altstadtfest Bands auf der Bühne von Amnesty International. Tagsüber dürfen Pablo Fernandez und sein Team zudem die Arkaden des Alten Rathauses bespielen, am Abend, so die Absprache, bleiben sie dem Nachbarn vom „Mamma Roma“ vorbehalten.

Am Samstag feiert das Restaurant Bachofer sein 20-jähriges Bestehen mit Gastköchen, Top-Winzern wie dem „Waiblinger Weltklasse-Winzer aus Neuseeland“ Kai Schubert sowie Zauberkünstler Sebastian Nicolas, Liedermacher Philipp Poisel und anderen Live-Musikern. Die Veranstaltung ist ausverkauft.

Das Zacherhaus am Marktplatz gilt als ältestes Haus der Waiblinger Altstadt. Der Vogt und Chronist Wolfgang Zacher ließ es 1640 nach dem großen Stadtbrand bauen. Von 1760 bis 2017 befand sich hier die „Untere Apotheke“. Der Sage nach wurden im Vorgängerbau einst die Gebeine der Heiligen Drei Könige zeitweise aufbewahrt, als Kaiser Barbarossa sie von Mailand nach Köln transportieren ließ.