Gegen Stau in Waiblingen: Einsatz der drei Ampeln verzögert sich erneut

Jeden Tag aufs Neue wundern sich Verkehrsteilnehmer über mehrere Ampeln in Waiblingen, die nicht in Betrieb sind. Und die es in den nächsten Tagen auch nicht sein werden. Das bestätigt das Landratsamt Rems-Murr-Kreis auf Nachfrage unserer Redaktion.

Die drei neu installierten Ampeln sollen jedoch noch im März eingeschaltet werden. Das hängt aber laut Landratsamt von mehreren Faktoren ab. „Es müssen noch Restarbeiten vorgenommen werden“, sagt Maximilian Zacharias, Fachbereichsleiter für Straßenbau beim Landratsamt. Ein genaues Datum, ab wann die Ampeln den Verkehr regeln werden, könne daher noch nicht festgesetzt werden.

Wo die neuen Ampeln stehen

Die Ampelanlagen stehen schon an ihrem angedachten Platz. Eine der drei Ampeln steht auf der Korber Höhe, auf der Winnender Straße zwischen Waiblingen und Korb. Die anderen beiden befinden sich an der Einmündung der B-14-Abfahrt Waiblingen-Mitte und an der B-14-Anschlussstelle Waiblingen-Mitte in Richtung Stadtzentrum, im Bereich An der Talaue und Beinsteiner Straße.

An allen drei Standorten sei der Ist-Zustand ähnlich, so Maximilian Zacharias. Nun müssten noch die Markierungen auf der Straße sowie die Induktionsschleifen angebracht werden. Je nach Wetter können die Arbeiten durchgeführt werden, oder auch nicht. Gerade im Januar und Februar komme es witterungsbedingt zu Verzögerungen, sagt der Fachbereichsleiter. Setzt man die Arbeiten bei Kälte und Nässe um, kann es vorkommen, dass bereits nach kurzer Zeit nachgearbeitet werden muss.

Signalanlagen der Ampeln müssen weiterhin abgestimmt werden

Zu Verzögerungen sorgt auch die Auftragslage bei einzelnen Firmen: „Die umsetzenden Firmen sind momentan stark ausgelastet“, so die Pressestelle des Landratsamts. Erst wenn diese Schritte erledigt sind, wird die jeweilige Ampelanlage in Betrieb genommen. Danach folge ein weiterer Schritt: die Abstimmung mit den nachfolgenden Signalanlagen. „Die Ampeln müssen beispielsweise bei Grün-Phasen aufeinander abgestimmt sein“, erklärt Maximilian Zacharias.

Verkehr nach Stuttgart verbessern, Schleichverkehr reduzieren

Damit ist vor allem die Signalanlage an der Hallenbad-Kreuzung gemeint, „die zentrale Anlage in Waiblingen“. Die neuen Ampeln sollen den Verkehr nicht ungefiltert auf die Hallenbad-Kreuzung schicken, sondern mit der Rot-Grün-Schaltung nach und nach auf die Kreuzung fahren lassen. „Wenn man zu viel Verkehr darauf zuleitet, ist die Kreuzung trotzdem voll.“

Mit der Programmierung der Signalanlagen werden die neuen Ampeln auch dem Praxistest unterzogen – und wenn alles gut geht, endlich in Betrieb genommen. Die Signalanlagen wurden im Rahmen der Regionalen Mobilitätsplattform (RMP) gebaut. So soll der Verkehr nach Stuttgart besser gesteuert und auch Schleichverkehr in Waiblingen – verursacht durch Stau auf der Bundesstraße – reduziert werden.