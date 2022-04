Vor der Bäckerei Kauffmann in der Waiblinger Langen Straße steht ein Schild, womit Kunden gebeten werden, dass sie weiterhin eine Maske im Laden tragen. „Es ist keinesfalls eine Pflicht oder Vorgabe“, sagt Bäckermeister Kai Kauffmann, „sondern vielmehr eine freundliche Aufforderung“, betont er. Auch die Mitarbeiter würden weiterhin eine Maske tragen, da man sich in der Bäckerei doch auf relativ engem Raum bewege – eine Entscheidung, die das Team in gegenseitiger Absprache so beschlossen habe