Glückliche Eltern: Warum die Aslandogdus die Bauernhof-Kita in Waiblingen mögen

Nach den Ponys der Bauernhof-Kita im Zillhardtshof ist Aleyna ganz verrückt. Genauso mag es die Vierjährige, draußen Matschkuchen und Matschsuppe zu machen. Vater Serhat Aslandogdu (38) und Mutter Deniz Aslandogdu (35) stehen daneben und freuen sich. „Was Besseres hätte uns nicht passieren können“, sagt Deniz Aslandogdu. Dabei war es der reine Zufall, dass die Familie aus Waiblingen-Hohenacker auf die Bauernhof-Kita aufmerksam wurde.

Eigentlich wollten die Eltern ihre Aleyna in der städtischen Kindertageseinrichtung „Kirchäcker“ anmelden, die sich ganz in der Nähe ihres Zuhauses befindet. „Da haben wir aber keinen Platz bekommen“, erinnert sich Deniz Aslandogdu. Die Eltern brauchten indes wegen ihrer Arbeit dringend einen Betreuungsplatz. Eine Mitarbeiterin der Stadt Waiblingen hat ihnen daraufhin die Nummer der Bauernhof-Kita gegeben, schließlich befindet sich der Zillhardtshof ja ebenfalls nicht so weit weg.

In der Bauernhof-Kita wird das Mittagessen selbst gekocht

Aleyna bekam dort tatsächlich einen Platz. Schon im September 2021 konnte sie dabei sein, damals wurde die Kita frisch eröffnet. Sie besucht diese nun von Montag bis Freitag, immer bis 14.30 Uhr. Kommen dürfte die Vierjährige wie alle Kinder schon um 7.30 Uhr, aber in der Regel wird sie immer so gegen 8 Uhr, 8.30 Uhr gebracht. „Dann frühstücken wir immer zusammen“, sagt Deniz Aslandogdu. Auch ihr Mittagessen bekommt Aleyna in der Bauernhof-Kita, das wird selbst gekocht – und auch hier darf sie mit den anderen mithelfen.

Elf Kinder im Alter ab drei Jahren besuchen derzeit die Kita im Zillhardtshof, die von der studierten Erziehungswissenschaftlerin Sonja Bati und ihrem Mann Aytekin Bati ins Leben gerufen wurde. Im Moment sind es fünf Mädchen und sechs Jungs, von Januar 2023 an sollen dann wieder neue Kinder aufgenommen werden können.

„Schlechtes Wetter gibt es nicht, nur schlechte Kleidung“

An diesen Nachmittag spielt Aleyna mit Sonja Batis Tochter Layla, die ebenfalls von Beginn an die Bauernhof-Kita besucht. Alle anderen Kinder wurden schon abgeholt. Es regnet, doch der große Walnussbaum schützt die Kinder beim Spielen. „Was kocht ihr?“, fragt Sonja Bati. Aleyna antwortet prompt: „Matschkugeln.“ Die Kleidung ist entsprechend dreckig, doch das stört die Eltern nicht. „Man kann alles waschen. Schlechtes Wetter gibt es nicht, nur schlechte Kleidung“, sagt Sonja Bati.

Tochter Aleyna hat keine Angst vor den Bauernhof-Tieren

Serhat Aslandogdu und Deniz Aslandogdu stellen viele positive Auswirkungen auf ihre Tochter fest, bei denen sie sicher sind, dass dies mit der Bauernhof-Kita zusammenhängt. Zum Beispiel hat Aleyna keine Scheu vor den Tieren, seien es die Ponys, Hühner oder Hunde. Gleichzeitig wird ihr der Respekt vor Tieren vermittelt, so dass sie verstehen kann, dass diese auch mal ihre Ruhe brauchen. Beim Füttern werden die Mädchen und Jungs ebenfalls beteiligt. Mutter Deniz Aslandogdu findet all das toll und unterstützt es, denn sie würde gerne auch mit allen Tieren so gut klarkommen. „Ich selber habe aber so Angst vor Hunden“, gesteht die 35-Jährige. Dass ihre Tochter in der Kita mit Hunden Gassi gehen kann und selbst die Leine halten darf, gefällt ihr deshalb umso mehr.

Auch haben die Eltern den Eindruck, dass ihre Tochter durch die ständige frische Luft und die viele Bewegung in der Kita ein besseres Immunsystem bekommen hat – und deshalb seltener krank ist. Wenn Aleyna aus der Kita abgeholt wird, merken die Eltern auch, dass sie sich richtig ausgetobt hat – und nicht so hibbelig ist wie andere Kinder, die ihren Bewegungsdrang nicht ausleben können.

Vater Serhat Aslandogdu tut es gut zu sehen, welche Freude seine Tochter in der Bauernhof-Kita hat. Er hat als Kind mal auf dem Bauernhof seiner Großeltern gelebt und erinnert sich gerne daran zurück. „Das ist die schönste Zeit in meinem Leben gewesen.“ Vor 100, 150 Jahren, sagt der 38-Jährige, sei es ganz normal gewesen, auf einem Bauernhof zu leben. Umso schöner findet er es, dass seine Tochter nun ebenfalls eine Zeit ihres Lebens auf einem Bauernhof verbringen kann. So sieht es auch Mutter Deniz Aslandogdu. „Die werden früh genug erwachsen sein müssen.“

Einsatz bei der Kartoffelernte

Erst jüngst hat Aleyna dabei mitgeholfen, Äpfel zu lesen und Kartoffeln zu ernten. Sie hat eine Käserei im benachbarten Bittenfeld besucht. Auch die Eltern helfen in der Bauernhof-Kita mit. Wegen der Corona-Pandemie waren die Möglichkeiten lange eingeschränkt, seit einigen Monaten aber ist wieder vieles möglich. „Gott sei Dank“, sagt Kita-Gründerin Sonja Bati.

Pferdeboxen sollen zur Werkstatt werden

Einen Laternenlauf mit den Eltern wird es jetzt wieder geben, auch steht schon ein Projekt an: Die Pferdeboxen sollen zur Werkstatt werden, in der auch bei schlechtem Wetter gesägt und geschraubt werden kann. Der Bauwagen soll zudem versetzt werden und in einen Märchenwagen umgewandelt werden – auch hier wollen sich die Mütter und Väter einbringen. Dass es draußen jetzt Bänke für die Kinder gibt, welche auch die passende Größe haben, ist Serhat Aslandogdu zu verdanken. Er hat sie zudem in Form gebracht und unter anderem geschliffen.

Kita-Gründerin Sonja Bati bekommt immer wieder auch Anfragen von Eltern, deren Kinder jünger als drei Jahre sind. Sie gibt allerdings zu Bedenken, dass das eventuell zu früh sein könnte. „Da muss ein Kind wirklich taff sein, das muss man sich gut überlegen. Draußen im Winter ist es wirklich hart.“

Serhat Aslandogdu und Deniz Aslandogdu haben ihre Entscheidung nicht bereut. Falls sie noch ein Geschwisterchen für Aleyna bekommen, dann würden sie es wieder in der Bauernhof-Kita anmelden. „Das ist Luxus auf eine andere Art und Weise.“