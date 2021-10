Die Freiwillige Feuerwehr Waiblingen hatte am Samstag (16. Oktober) einiges zu tun. Diese vier kleineren Einsätze gab es: Gegen 17 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr durch eine Brandmeldeanlage in der Steinbeisstraße alarmiert. Es handelte sich dabei um die Anlage im Berufsbildungswerk. Noch im laufenden Einsatz erfolgte der Ruf zu einem weiteren Einsatzort: Zwei Leute waren in einem Aufzug eingeschlossen. Die Feuerwehr konnte schnell helfen.

