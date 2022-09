Goldschmiedin Daniela Weinbrecht setzt auf Online - aber nicht bedingungslos

Belebte Innenstädte mit attraktiven Läden wünschen sich viele, geshoppt wird trotzdem häufig im Internet. Doch das Netz bietet den Kleinen auch die Chance, neue Kunden anzusprechen. Wie das geht - und wie es sich in den ohnehin stressigen Alltag als Geschäftsinhaberin einfügen lässt -, das probiert die Waiblinger Goldschmiedin Daniela Weinbrecht zurzeit aus. Eine Erkenntnis: Man muss nicht alles mitmachen. Manches aber doch.

Im Digitalzeitalter aufgewachsen ist Daniela Weinbrecht nicht. Die 45-Jährige sagt über sich selbst lachend: „Ich bin der volle Computerhonk.“ Auch wenn sie längst ein iPhone hat und es intensiv nutzt - auch beruflich. Seit 2007 führt sie die Goldschmiede Weinbrecht in der Langen Straße in Waiblingen. Die gibt es nun seit fast 50 Jahren. Daniela Weinbrecht war quasi von Geburt an dabei: „Ich bin Werkstattkind. Meine Wiege stand tatsächlich in der Werkstatt.“

Gespielt hat sie hier vor allem mit Werkzeug. „Mit Computern hatte ich es nie so. Ich konnte mir damals nie vorstellen, dass das so ein Ausmaß annimmt.“ Dennoch wagte Weinbrecht sich als Geschäftsinhaberin auch ins Netz, fing an, Facebook und Instagram zu nutzen. Vor allem, um Einzelstücke vorzuführen. Sonderanfertigungen für Kunden, die sie selbst produziert - und anschließend fotografiert, um sie auf ihren Kanälen zu zeigen (aber erst, nachdem die Kunden ihr Objekt erhalten haben).

Denn in den Schaufenstern der Schmiede liegt viel Handelsware, erklärt Daniela Weinbrecht. Schmuck oder Uhren aus Massenproduktion, die sie verkauft und die fürs Geschäft auch wichtig sind. Doch sie wollte zeigen, welche aufwendigen Handwerksarbeiten aus der Waiblinger Werkstatt selbst stammen. Für die Posts ihrer Meisterstücke habe sie viel Zuspruch erhalten. Und auch konkrete Anfragen, etwa zu den Preisen.

Google-Unternehmensprofil "auf Vordermann gebracht"

Ein- bis zweimal im Monat eine Neuanfertigung ins Netz stellen, das ist Weinbrechts Ziel - das sie aber nicht immer einhält, wie sie sagt. Etwa, weil sie nicht genügend neue Stücke hat. Oder weil sie eben auch jede Menge anderes zu tun hat: das Ladengeschäft führen, Kundenberatung, Buchhaltung, und natürlich die Produktion in der Werkstatt. Sie glaube aber, dass es für sie wichtig ist, im Netz vertreten zu sein.

Und da entwickelt sich die Präsenz der Goldschmiedin auch weiter. Zuletzt hat sie etwa das schon zuvor existente Google-Unternehmensprofil ihres Ladens übernommen und „auf Vordermann gebracht“. Die Profile sollen helfen, dass Geschäfte leichter gefunden werden - auch über den Kartendienst des Internetgiganten. „Es ist schön zu sehen, wie viele Leute daraufklicken“, sagt Daniela Weinbrecht. Das motiviere.

Ihre Skepsis gegenüber Google, vor allem wegen dessen Daten-Sammelwut, hat die Unternehmerin dafür ein Stück weit beiseitegeschoben. Sie habe erfahren, wie wichtig die Profile seien. Beratung bekommt die Goldschmiedin dabei seit diesem Jahr durch die „Digitalisierungsoffensive“. Das ist ein Projekt der Städte Waiblingen (genauer ihrer städtischen Wirtschaft, Tourismus und Marketing GmbH), Winnenden, Weinstadt und Fellbach sowie des Rems-Murr-Kreises. Es wird vom Verband Region Stuttgart gefördert. Projektpartner sind der Handelsverband, die IHK und der Online-Marketing-Dienstleister „zvw digital“.

Über 30 Einzelhändler, kleine Unternehmen und Gastronomiebetriebe bekommen in diesem und dem kommenden Jahr Unterstützung.

„Wir können genau das machen, was die Leute wollen“

Daniela Weinbrecht hat hier auch gelernt: Sie muss viel mehr in den Mittelpunkt stellen, was die Goldschmiede bieten kann, das es anderswo nicht gibt. „Wir können genau das machen, was die Leute wollen“, so die Handwerksmeisterin. Das habe zwar seinen Preis, sei aber eben auch Einzelstück. Für sie, die ganz selbstverständlich beim Schleifen anfallende Goldreste auffängt und zum Einschmelzen schickt, ist das auch ein Beitrag zum Ressourcenschutz.

Die Digitalberatung sei auch ein Anstoß gewesen, eine neue Internetseite erstellen zu lassen. Einen Online-Shop wird Weinbrecht aber nicht eröffnen. Dahinter stecke einfach zu viel Logistik. Sie bräuchte wohl ein größeres Lager und zusätzliches Personal. Und auch sonst will die Schmiedin nicht alles mitmachen. Auf ihrer Website soll es etwa keine „Call to action buttons“ geben, die die Besucher zu einer Aktion auffordern. Die seien ihr „zu nervig“.