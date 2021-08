So richtig liebgewonnen haben die Waiblinger ihren seit rund 40 Jahren bestehenden Bahnhof eigentlich nie. Was nicht nur, aber auch an dem aus heutiger Sicht ästhetisch fragwürdigen Crèmebraun der frühen Achtziger liegt. Der alte Bahnhof, dem manche bis heute nachtrauern, kommt nicht wieder. Immerhin bekommt der jetzige ein komplett neues Gesicht: Voraussichtlich 2022 beginnt der Umbau. Danach wird Waiblingen einer der ersten Bahnhöfe in Deutschland mit begrünter Fassade sein.

