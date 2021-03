Grüngut wird abgeholt: Termine für Waiblingen, Weinstadt, Kernen, Korb

Von Mitte März bis Mitte April sind wieder Sammelfahrzeuge unterwegs um Hecken- und Strauchschnitt sowie sonstiges Grüngut vor Ort am Straßenrand abzuholen. Damit biete die Abfallwirtschaftsgesellschaft Rems-Murr (AWRM) neben der Möglichkeit, Grüngut an Häckselplätzen und auf den Deponien abzugeben, einen weiteren, bequemen Entsorgungsweg, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Die Termine im Überblick

In Weinstadt sind die Sammelfahrzeuge wie folgt unterwegs: In Beutelsbach und Großheppach am Dienstag, 23. März, in Strümpfelbach am Montag, 29. März, in Endersbach am Mittwoch, 31. März und in Schnait dann am Donnerstag, 1. April.

Nach Beinstein, Hegnach und Hohenacker kommen die Sammelfahrzeuge am Mittwoch, 24. März. In der kompletten Kernstadt Waiblingen wird am Freitag, 26. März gesammelt. In den Waiblinger Teilorten Bittenfeld und Neustadt findet die Grüngutsammlung am Mittwoch, 31. März statt. In Kernen wird am Dienstag, 30. März Grüngut gesammelt, in Korb am Donnerstag, 1. April.

So sind die Regeln: Bitte bündeln, keine Plastiksäcke!

Wie immer sind bei der Grüngutsammlung laut AWRM ein paar Regeln zu beachten. So werden pro Haushalt maximal zwei Kubikmeter an Material mitgenommen. Nur gebündeltes oder in Kraftpapiersäcken oder Pappkartons (ohne Metallklammern oder Plastikklebebänder) bereitgestelltes Grüngut wird bei der Sammlung ins Fahrzeug geladen. Die Grüngutbündel dürfen maximal 1,50 Meter lang sein, Äste eine Dicke von 15 Zentimeter nicht überschreiten.

Wer Plastiksäcke und ähnliches verwendet, hat leider Pech – weder werden diese mitgenommen noch ausgeleert. Das Gleiche gilt auch für ungebündelten Grünschnitt. Auch dieser bleibt liegen. Da die Sammelfahrzeuge schon zeitig unterwegs sind, muss der Grünschnitt am Abholtag spätestens um 6 Uhr morgens gut sichtbar am Straßen- oder Gehwegrand liegen.

Erweiterte Öffnungszeiten auf vielen Häckselplätzen

Wer momentan kein Grüngut zu entsorgen oder den Sammeltermin verpasst hat, kann ganzjährig, während der Öffnungszeiten, auf den Häckselplätzen oder Deponien im Rems-Murr-Kreis Grünschnitt entsorgen. Aktuell wurde das Serviceangebot der AWRM zur Grüngutannahme angepasst, so dass vor der Anlieferung ein Blick auf die AWRM-Internetseite oder die Abfall-App der AWRM hilfreich ist. Zahlreiche Häckselplätze bieten bis einschließlich 10. April erweiterte Öffnungszeiten an.