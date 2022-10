Griechisches Restaurant Filia in Waiblingen: Wie Gastronom Evangelos Manos mit der Krise kämpft

„Wir haben extra Leute aus Griechenland geholt, weil wir in Deutschland keine Leute finden“: Evangelos Manos musste laut eigener Aussage für sein am 20. Mai 2022 eröffnetes Restaurant „Filia“ in Waiblingen diesen Weg gehen. Wie viele Gastronomen leidet er unter dem Personalmangel in der Branche. Für die Küche braucht der 40-Jährige ebenfalls mindestens einen neuen Mitarbeiter, am besten zwei. Dazu kämpfen Evangelos Manos und sein Geschäftspartner Nikos Parisis mit höheren Lebensmittelpreisen sowie den gestiegenen Kosten fürs Gas.

Im Filia wird mit Gas geheizt und auch gekocht

Das Lokal mit griechisch-mediterraner Küche in der Neustädter Straße wird komplett mit Gas beheizt, ebenso die Personalwohnung darüber, in der die beiden aus Griechenland geholten Service-Kräfte wohnen. Gekocht werden die Gerichte im Filia ebenfalls mit Gas. Zum Oktober sind die monatlichen Abschlagszahlungen fürs Gas erhöht worden – dabei spürt Evangelos Manos schon jetzt die Ausgaben. „Wir müssen jetzt schon nachzahlen mit den alten Preisen.“

Preise für Lamm, Feta-Käse und Joghurt stark gestiegen

Bei einzelnen Lebensmitteln spürt Evangelos Manos ebenfalls, dass die Preise „extrem gestiegen“ sind, wie etwa beim Feta-Käse oder dem Joghurt. Letzterer sei für ihn um mehr als 60 Prozent teurer geworden. Auch für Lammfleisch und Gemüse zahlt der 40-Jährige jetzt deutlich mehr, ebenso für Walnüsse und Brot. Darauf muss Evangelos Manos auch reagieren: Wer bei ihm im Lokal isst, bekommt immer Brot umsonst dazu – allerdings kostet es nun 50 Cent extra, wenn man noch ein zweites Mal Brot haben möchte. „Sonst ist es nicht tragbar.“

Trotz höherer Kosten fürs Lokal: 90 Prozent der Preise im Filia sind laut Chef Evangelos Manos gleich geblieben

Evangelos Manos versucht aber, die gestiegenen Kosten bei Gas und Lebensmitteln so wenig wie möglich an seine Kunden weiterzugeben. 90 Prozent der Preise für seine Menüs seien gleich geblieben, betont der Gastronom. Nur drei, vier Gerichte seien für die Gäste etwas teurer geworden, allerdings um lediglich einen Euro. „Mehr ist es nicht.“

Die große Sorge von Evangelos Manos ist, dass die allgemeine Entwicklung der Preise und die wirtschaftliche Lage dazu führen, dass die Menschen weniger oft ins Restaurant gehen. „Das ist die Angst vieler Gastronomen, dass die Leute Angst und Panik bekommen.“

An sich ist Evangelos Manos glücklich, wie es seit Eröffnung seines Restaurants am 20. Mai läuft. „Wir sind superzufrieden.“ Freitags und samstags sei das Lokal immer ausgebucht, am Sonntag meistens auch. „Ich hoffe, es bleibt jetzt so.“ Auch das Angebot, das Lokal für geschlossene Gesellschaften zu buchen, wird rege genutzt. Hochzeiten und Firmenfeiern wie etwa für Mitarbeiter von Stihl gab es schon – und auch in Sachen Weihnachtsfeiern hat Evangelos Manos bereits einige Buchungen. Viele Kunden nutzen auch die Möglichkeit, Essen zum Mitnehmen zu bestellen. Die Idee, einen Lieferservice anzubieten, kann Evangelos Manos schon bald umsetzen. Er will hierfür mit einem bestehenden Lieferdienst zusammenarbeiten.

Große Hilfe von Mutter Ekatarini Manou und Vater Emmanuel Manos

Obwohl Evangelos Manos als langjähriger ehemaliger Betriebsleiter des „Cavos“ in Stuttgart-Mitte viel Erfahrung in der Gastronomie gesammelt hat, wäre der Neustart mit dem Filia ohne seine Eltern deutlich schwerer gewesen. Mutter Ekatarini Manou und Vater Emmanuel Manos kümmern sich mit ihren mehr als 35 Jahren Berufserfahrung um die Küche – und sind für den Sohn sogar extra aus Griechenland nach Deutschland zurückgekommen. Beide sind schon über 70. Evangelos Manos würde die Eltern gerne durch ein bis zwei neue Mitarbeiter in der Küche entlasten. Wer einen Job möchte, kann sich einfach unter 0 71 51/3 68 73 57 oder info@filia-waiblingen.de melden.

Wenn sich jemand findet, will Evangelos Manos dem neuen Mitarbeiter auch die Chance geben, irgendwann mal als Koch die Küche zu übernehmen. Dann könnten sich seine Eltern auch in den wohlverdienten Ruhestand zurückziehen und in ihre alte Heimat in der Region Thessalien zurückkehren. „Meine Eltern können nicht ewig hierbleiben.“