Neue Entwicklungen beim Großbrand-Ereignis im Eisental: Wie die Polizei am Mittwochmorgen um 8 Uhr bestätigt, ist die Schorndorfer Straße auf im Abschnitt Kreisverkehr bei der Sportanlage des FSVs bis zur Kreuzung mit der Alten Bundesstraße an der Remsbrücke im Moment in beide Richtungen gesperrt.

Betroffen ist außerdem die Straße L1193, die auf Höhe der Aral Tankstelle von der Alten Bundesstraße abbiegt und auf Höhe des Waiblinger Freibads in die Schorndorfer Straße mündet. Grund