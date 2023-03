Hallenbad Waiblingen schließt im Sommer: Was bedeutet das für die Vereine?

Am 1. Mai öffnen das Freibad Waiblingen und das Waldfreibad Bittenfeld für die Saison 2023. Gleichzeitig schließt das Hallenbad Waiblingen für den Sommer. Das haben die Stadtwerke mitgeteilt. Was bedeutet das für Schulen und Vereine?

Hallenbad Hegnach und Lehrschwimmbecken Bittenfeld noch zu

Das Bad bleibe „für die Dauer der Freibadsaison für die Öffentlichkeit geschlossen“. Der Schulbetrieb im Hallenbad werde bis zum Beginn der Pfingstferien (30. Mai) montags bis mittwochs fortgesetzt, so die Stadtwerke Waiblingen in ihrer Mitteilung. Nach den Osterferien (der erste Schultag ist der 17. April) sollen das Hallenbad in Hegnach und das Lehrschwimmbecken Bittenfeld wieder für Schulen und Vereine zur Verfügung stehen. Diese sind seit Ende Oktober 2022 geschlossen, um Energie zu sparen.

Die Zwischenzeit ist genutzt worden, um die Technik zu modernisieren. „In Bittenfeld sorgt bereits eine neue technische Anlage für einen noch energieeffizienteren Betrieb“, so die Stadtwerke. „Weitere technische Maßnahmen zur Energieeffizienz werden im Laufe des Jahres auch in den anderen Bädern umgesetzt.“

VfL-Schwimmschule und TSV Neustadt sehen kein Problem

Das Schul- und Vereinsschwimmen musste wegen der Schließung aus Hegnach und Bittenfeld ins Hallenbad an der Talaue umziehen. Dafür wurde der öffentliche Badebetrieb eingeschränkt. Mit der Schließung des großen Hallenbads geht es für die Vereine dann wieder zurück. So sehen die Schwimmer des VfL Waiblingen und des TSV Neustadt für sich keine Probleme. Man könne 1:1 in den Lehrbädern weitermachen, heißt es von beiden Abteilungen. „Wir müssen keine Kurse absagen“, so Birgit Hettich von der VfL-Schwimmschule. Für die Vereine habe man eine Lösung gefunden, dafür sei sie dankbar.

Rund 170 Kinder besuchen derzeit die Kurse der Schwimmschule auf verschiedenen Niveaus, 50 davon derzeit im Hallenbad Waiblingen. Es sei sehr wichtig, dass sie die Kurse kontinuierlich besuchen können, sagt Birgit Hettich. Und das sei durch die Rückkehr ins Hallenbad Hegnach und das Lehrschwimmbecken Bittenfeld möglich. Nur für Privatpersonen sei es schade, dass das große Hallenbad im Sommer nicht öffnet, findet sie.

Auch die Schwimmabteilung des TSV Neustadt muss keine Einschränkungen hinnehmen, so die 1. Vorsitzende Ute Bauer. Man bekomme die nötigen Bahnen, sagt auch ihr Vize Götz Eisenbraun. „Für uns ändert sich nichts.“ Die Schulen sollen ebenfalls Schwimmunterricht durchführen können: allerdings im Freibad, so Ute Bauer.