Die Praxis für Allgemeinmedizin Dr. med. Anke Menikheim erweitert ihre Öffnungszeiten. Die Ärztinnen Dr. med. Manuela Hammes und Dr. med. Veronika Kohlmannsperger bauen die Kapazitäten am Standort in der Schulstraße 11 in Korb-Kleinheppach aus. Die Praxis bietet ab sofort eine Nachmittagsprechstunde von 15 bis 18 Uhr an. Unter der Telefonnummer 0 71 51/2 56 36 06 sowie per E-Mail an Kleinheppach@dr-menikheim.de können Patienten einen Termin vereinbaren. Auch an den Vormittagen von Montag bis