Was waren das für Unwetter! Umgestürzte Bäume und vollgelaufene Keller wurden vor allem am Montagabend an zahlreichen Orten gemeldet. Die Feuerwehren in Waiblingen, Weinstadt, Kernen, Korb und Fellbach eilten von einem Einsatz zum nächsten. Am Dienstagnachmittag stürmte es weiter – und die Feuerwehren waren schon wieder im Dauereinsatz.

Die Straße Lindvögele in Waiblingen-Neustadt ist samt Straßeneinläufen mit Schlamm überschwemmt worden, so dass Bauhofmitarbeiter am Dienstagmittag