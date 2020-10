Vor einigen Tagen stieß ein Facebook-Beitrag der Hegnacher Mühle im Internet auf großen Beifall: Es war ein „Appell an die Ruhe, die Gelassenheit und ein bisschen auch an den gesunden Menschenverstand“ – damit reagierte die Mühle auf die in den vergangenen Tagen wieder rasant angestiegene Nachfrage nach Mehl und auf Klopapier-Hamsterkäufe in den Waiblinger Supermärkten. Dabei sind sich Müller Ulrich Stietz und Vertreter des Einzelhandels einig: Wer vernünftig ist, hamstert nicht. Denn einen