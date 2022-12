Herzinfarkt, Rohrbruch, Unfälle: Wie oft Retter an Weihnachten ausrücken mussten

Weihnachten ist vorüber – Zeit für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst, eine erste Bilanz zu ziehen. Und die sieht durchwachsen aus. Der Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes im Rems-Murr-Kreis verzeichnet seit 2020 mehr Einsätze an Weihnachten, nun sei die Zahl erneut gestiegen. „Insgesamt gab es 227 Rettungswageneinsätze und 75 Einsätze für die Notärzte“, sagt Christian Siekmann, Sprecher des DRK-Kreisverbands Rems-Murr.

Warum die 112 gewählt wurde

Hauptsächlich wurde die 112 wegen internistischer Erkrankungen gewählt, beispielsweise aufgrund eines Herz-Kreislauf-Stillstands, Herzinfarkts oder einer Lungenentzündung. Auffällig hoch sei die Zahl der Anrufer gewesen, die ursprünglich den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 116 117 erreichen wollten. Ist diese Nummer nicht erreichbar, so Christian Siekmann, „wählen die Menschen die Notrufnummer 112 und steigern die Anzahl an Notrufen erheblich“. An den Feiertagen zählte das DRK davon rund 90 Anrufe.

Die Zahl der Einsätze liegt dennoch, wie an Feiertagen üblich, unter dem durchschnittlichen Wert. Wie das DRK ermittelt hat, rücken die Rettungswagen täglich durchschnittlich 88-mal aus, Notarzteinsatzfahrzeuge verlassen die Rettungswachen rund 26-mal am Tag. Grundsätzlich gebe es an Heiligabend weniger Notrufe.

Das liege daran, dass die Menschen in der Kirche sind oder Bescherung feiern. Zudem hielten sie sich öfter „in gesicherten Räumen“ auf, was weniger Arbeits- und Verkehrsunfälle bedeutet. „Ob das Einsatzaufkommen hoch oder niedrig ist, liegt auch an externen Faktoren wie Glatteis“, so DRK-Sprecher Christian Siekmann.

Weniger Einsätze für Waiblinger Polizeirevier und Feuerwehr

Einer groben Zählung zufolge war das Polizeirevier Waiblingen über die Feiertage mit 60 Sachverhalten beschäftigt. Das teilte Rudolf Biehlmaier vom Polizeipräsidium Aalen mit. „Es handelte sich in der Regel um Einbrüche, Streitigkeiten, Ruhestörungen und Unfälle.“ Laut Polizeisprecher ein eher niedriger Wert. „Erfahrungsgemäß werden an vergleichbaren Zeiträumen doppelt so viele relevante Sachverhalte registriert.“ Das liege unter anderem daran, dass an Feiertagen Geschäfte geschlossen haben und die Straßen nicht mit Berufsverkehr überlastet seien.

Wasserrohrbruch in der Rinnenäckersiedlung: Feuerwehr muss Keller auspumpen

Im Vergleich zu Rettungsdienst und Polizei kann die Waiblinger Feuerwehr auf noch ruhigere Feiertage zurückblicken, „glücklicherweise“, betont Nick Bley, Pressesprecher der Waiblinger Wehr. Nur am 26. Dezember musste die Wehr in die Rinnenäckersiedlung ausrücken. In einem Wohnhaus im Sachsenweg sei ein Wasserrohr geplatzt, berichtet Nick Bley. „Wir mussten das Erdgeschoss und den Keller auspumpen.“

Die Wehr war mit drei Fahrzeugen und zwölf Personen vor Ort. In den letzten Jahren lag der Durchschnitt der Feuerwehreinsätze an Heiligabend und den beiden Feiertagen zwischen ein bis drei Einsätzen. Das könne aber auch anders aussehen, wie zum Beispiel bei den Schorndorfer Kollegen, so Nick Bley. Im Schorndorfer Klinikum ist es am 25. Dezember in einem Technikraum zu einem Trafobrand gekommen.

An Silvester rechnet die Feuerwehr mit mehr Einsätzen

Über Weihnachten waren in Waiblingen rund 380 Personen, davon 50 bis 60 in den Ortschaften, abrufbereit. An Silvester sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr erfahrungsgemäß öfter gefragt, so der Sprecher. In diesem Jahr rechnet die Feuerwehr mit mehr Alarmierungen, weil das pandemiebedingte Böllerverbot nach zwei Jahren wegfällt. „Häufig sind es Klein- und Containerbrände oder eine Rakete, die sich auf den Balkon verirrt und dort etwas in Brand steckt“, sagt Nick Bley. Deshalb sei es wichtig, dass es Sicherheitsvorkehrungen wie das Böllerverbot in der Innenstadt gebe. Das sorgt dafür, dass die Brandgefahr verringert wird.

Bei der Gesamtzahl der Einsätze im Jahr 2022 gab es für die Waiblinger Feuerwehr erneut einen „Rekord“: Wenige Tage vor Jahresende verzeichnet die Wehr über 460 Einsätze, rund 20 mehr als im Vorjahr.