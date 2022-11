Hess-Areal in Waiblingen: Manufaktur "Brotsucht" steht kurz vor der Eröffnung

Die Eröffnung der Manufaktur „Brotsucht“ rückt näher – und der neue große Ofen läuft schon auf Hochtouren. Er ist der Blickfang in der Backstube auf dem Hess-Areal, schließlich können hier bis zu 60 Brote gleichzeitig gebacken werden. Noch backen die beiden Inhaberinnen Susanne Ebrahim und Tina Laubengeiger nicht für den Verkauf, sondern um sich mit dem Ofen und den Backzeiten vertraut zu machen. Schließlich soll zur Neueröffnung am Dienstag, 8. November, alles glatt laufen.

Welche Brotsorten es gibt, können Kunden vom Backplan ablesen

An diesem Tag können die Kunden von 15 Uhr an Sauerteigbrote in der Manufaktur erwerben. Zehn verschiedene Brotsorten bietet die Backstube an. „Es wird nicht jeden Tag jede Sorte geben, deshalb haben wir einen Backplan“, sagt Tina Laubengeiger. Darauf können sich die Kundinnen und Kunden informieren, an welchem Tag welches Brot gebacken wird.

Bei der Auswahl der Namen für die einzelnen Brote haben sich die Inhaberinnen von der Herkunft der Mehlsorten und Zutaten inspirieren lassen. So gibt es ein Stangenweißbrot, auch Franzose genannt, „weil das Mehl aus einer Mühle nahe Paris kommt“, so Susanne Ebrahim. In der Backstube werde es auch eine Bildergalerie an der Wand geben, auf welcher die Brote mit Zutaten abgebildet sind. „Wir stehen für Transparenz.“ Traditionelle Handwerkskunst, ohne Zusatzstoffe oder Hefe, steht im Vordergrund. „Abgesehen von der Teigmaschine und dem Ofen ist bei uns alles Handarbeit“, sagt sie.

Welche Brotsorten es in der Manufaktur gibt

Weil keine der beiden eine klassische Ausbildung zur Bäckerin hat, darf in der Manufaktur nur Brot gebacken werden – die Spezialität der Inhaberinnen. „Es wird einen Orientalen, Italiener, Hegnacher, Österreicher, Bayer, Wiener und Schwaben geben“, zählt Tina Laubengeiger auf. „Wir bieten auch einen Engländer an, ein Haferbrot mit Mandeln, oder einen Kanadier, ein reines Weizenbrot aus Manitoba-Mehl, einem kanadischen Weizen.“ Als Grundlage für jedes Brot dient ein Sauerteig, der sich zunächst in der neuen Umgebung akklimatisieren musste. So gibt es beispielsweise in der Luft wilde Hefepilze, die Einfluss auf den Teig nehmen können.

Nach Ladenschluss hört die Arbeit nicht auf

„Der Sauerteig ist jetzt angekommen“, sagt Tina Laubengeiger. Meist ist ihr erster Arbeitsschritt am Tag, die Sauerteige zu füttern, zum Beispiel mit Wasser und Mehl, damit sie später zu einem Brotteig verarbeitet werden können. Dafür stehen die Frauen bereits um sieben Uhr in der Backstube auf dem Hess-Areal. Vormittags wird das Brot gebacken, nachmittags verkauft. Von 15 bis 18.30 Uhr hat die Brotmanufaktur geöffnet. Doch nach Ladenschluss hört die Arbeit nicht auf. „Dann müssen wir noch die Backstube aufräumen und putzen“, ergänzt Susanne Ebrahim. Deshalb hat die Manufaktur nur vier Tage die Woche, von Dienstag bis Freitag, geöffnet.

Lieferungen und Bestellungen dauern länger

An den „freien Tagen“ kümmern sich die Frauen um die Vorratskammer und die Buchhaltung. „Irgendwann muss man ja auch mal die Zutaten wie Mehl nachbestellen“, sagt Susanne Ebrahim. Es sind aber die Lieferketten, die aktuell Probleme bereiten. „Speditionen haben keine Fahrer, weshalb die Bestellung viel länger zu uns braucht.“ Wie bei vielen anderen Betrieben muss auch bei „Brotsucht“ vorausschauend geplant werden. „Man kann nicht erst Mehl nachbestellen, wenn die Vorräte schon leer sind“, sagt sie. Dies sei aber ein Phänomen, das sich durch die gesamte Zeit bis zur Eröffnung ziehe. Materialien und Bestellungen hatten eine längere Lieferzeit.

Hinzu kommen noch die Sorgen um die Zukunft. „Wir können auch erst im laufenden Betrieb feststellen, wie hoch die Energiekosten sein werden“, sagt Tina Laubengeiger. Die Chefinnen blicken dennoch zuversichtlich nach vorn – bereit, sich allen Herausforderungen zu stellen. „Wir hoffen, dass den Leuten unser Brot schmeckt.“ Schließlich treibt beide eines an: die Leidenschaft für das Brotbacken. „Ansonsten zieht man ein solches Projekt nicht durch“, sagt Susanne Ebrahim. Und für Weihnachten ist bereits eine Spezialität in Planung: „Ein Früchtebrot“, so ihre Kollegin.