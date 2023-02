Hess-Areal Waiblingen: Reitfans wollen Pferdehof "Clay Pit Ranch" retten

Zwischen den roten Industriebauten der alten Ziegelei Hess ist über Jahre ein Pferde-Paradies entstanden, das seinesgleichen sucht. In der „Clay Pit Ranch“ lernen 170 Kinder und Jugendliche mit und ohne Beeinträchtigung das Reiten und den Umgang mit den Tieren. Dass der Pferdehof in absehbarer Zeit einem Kreisverkehr weichen soll, lässt vielen Nutzerinnen und Nutzern das Herz bluten. Mehr als 5000 Menschen haben inzwischen eine Online-Petition unterschrieben, die sich für den Erhalt der Ranch einsetzt.

Derzeit leben auf dem Hess-Areal 34 Pferde und Ponys, drei Ziegen, mehrere Hasen und zwei Katzen. Zwei Reitlehrerinnen beziehungsweise Reit-Therapeutinnen arbeiten auf der Ranch mit jeweils acht Pferden. Ihre berufliche Existenz hängt an dem zwischen Ziegelei und freier Landschaft angesiedelten Pferdehof.

Lilian Lintzen und Miriam Ruotolo stehen hinter der Petition und hoffen zumindest auf einen Alternativ-Standort in der Nähe. Besonders in Zeiten der sozialen Medien, die viel zu viel Freizeit verschlingen, spiele ein ruhiger, naturnaher Ort wie die Ranch eine wichtige Rolle, um sich zurückzuziehen, zu erholen, Gleichaltrige zu treffen und Verantwortung für die Tiere zu übernehmen.

Kein Pferdehof wie jeder andere

Lilian Lintzen ist selbst Trainerin und Wettkampf-Richterin und weiß im Vergleich mit der verbreiteten englischen Reitweise den Western-Stil der Ranch zu schätzen, bei dem ein mehr wertschätzender Umgang mit den Pferden gepflegt werde. „Die Pferde haben hier zudem mehr Platz als in vielen anderen Ställen, sie haben viele Bewegungsmöglichkeiten.“ Für Außenstehende mag der Hof charmant-chaotisch erscheinen, für die Tiere und Reitschule ist er aus Sicht der Initiatorinnen genau richtig. Miriam Ruotolo hebt die gute Anbindung an die S-Bahn hervor, die für Teenies und Jugendliche wichtig sei und einen Vorteil gegenüber Aussiedlerhöfen darstellten. Nun aber müssten die Einstellerinnen mit ihren Pferden bis zum Ende 2023 raus. Der Pachtvertrag wurde gekündigt.

Zweite Runde für Ausbau des Hess-Areals

„Clay Pit Ranch“ – die Lehmgrube im Namen spielt auf die lehmige Erde im Areal und die Historie der Ziegelei Hess an. Seit den neunziger Jahren gibt es auf dem Gelände den Reitbetrieb, auch mit Mitwirkung der Familie. Zeitweise waren auf dem Hess-Areal sogar bis zu 70 Pferde untergebracht. Vor ziemlich genau 15 Jahren starteten die Eigentümer mit der Umstrukturierung des ehemaligen Ziegelei-Geländes. Sie soll jetzt in die „zweite Runde“ gehen, wie Rechtsanwalt Wolfgang Link im Namen der Familie mitteilt: Die Transformation sollte „sanft und allmählich“ geschehen, um möglichst viel Natur und den eigenen Charme des Geländes zu erhalten. „Dennoch: Sie schreitet voran.“

2018 wurde im ersten Schritt die Maybachstraße verlängert, um die Ansiedlung des Daimler-Prototypenparks zu ermöglichen. Jetzt werde im zweiten Schritt ein weiterer Straßenbauabschnitt fällig. Hierzu stoße die Dieselstraße weiter ins Gelände vor, auch ein neuer Kreisel sei „aus diversen Gründen“ notwendig. Insbesondere die Reithalle stehe dieser Planung im Weg.

Kleinerer Alternativ-Standort wird derzeit geprüft

Der nun anstehende zweite Bauabschnitt sei zwischen den Eigentümern und den Pächtern der Reitanlage seit Jahren „eng kommuniziert“ worden teilt der Rechtsanwalt. Dass die Wehmut um den Verlust des Reitparks unter den Reiterinnen und Reitern dennoch groß sei, dafür habe die Eigentümerfamilie großes Verständnis.

Zwar befinde sich ein Alternativ-Standort für die Fortführung des Reitbetriebes im Westen des Hess-Areals Geländes in Planung – sogar in der derzeitigen Größe. Auch die Initiatorinnen hoffen auf einen neuen Pferdehof mit Reithalle jenseits der Maybachstraße. Seine Realisierung wird in der Stellungnahme der Familie aber als „vage“ bezeichnet. Wobei nicht ausgeführt wird, ob es eher an der Finanzierung klemmt oder an der grundsätzlichen Machbarkeit. Die Hoffnungen der Eigentümer ruhen offenbar eher auf einer verkleinerten Variante: „Die Familie Hess hofft auf ein Fortführen des Reitbetriebes in kleinerem Rahmen, mit Reitunterricht für Kinder und für therapeutisches Reiten.“ Die Machbarkeit dieses alternativen Reitprojekts werde derzeit geprüft, heißt es abschließend.

Gemeinsam mit den Eigentümern hat die Stadt Waiblingen einen Bebauungsplan „Technologie- und Zukunftspark Hess“ erarbeitet. Nach Beschluss des Gemeinderats wurde er im Mai 2019 rechtskräftig – und sieht unter anderem eine Verlängerung der Dieselstraße und den Bau des Kreisverkehrs vor.