Hilferuf einer Waiblinger Grundschul-Rektorin: Kinder leiden unter Corona-Folgen

Während für viele Erwachsene die Corona-Pandemie gefühlt Vergangenheit ist, leiden Kinder und Jugendliche noch immer unter den Folgen. Das äußert sich in Streit, Depressionen, schwächeren Leistungen – und in Statistiken. An der Rinnenäckerschule in Waiblingen-Süd haben sich die Anfragen an die Schulsozialarbeit im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie verdoppelt. Rektorin Christina Stark appelliert dringend an Stadt und Gemeinderat, das Kontingent aufzustocken. Denn: „Der Kopf kann nicht lernen, wenn die Seele leidet.“

Als die Kinder nach den Lockdowns an die Schule zurückkehrten, waren die Pädagoginnen über das Ausmaß der Veränderungen überrascht. „In 26 Jahren an der Rinnenäckerschule habe ich eine solche Entwicklung nicht erlebt“, sagt Christina Stark. Das ist aber nicht nur der Eindruck einer Einzelnen, sondern auch das Ergebnis einer Umfrage unter den Lehrkräften. Sie wünschten sich in vielen Fällen mehr Zeit für die Arbeit mit Kindern, Eltern und Akteuren wie Beratungsstellen, Psychologen oder dem Jugendamt. Viel mehr Kinder als früher litten unter Ängsten verschiedenster Art, etwa Verlustängste oder Angst, abgelehnt zu werden und Angst, zu versagen. Die Zahl der Konflikte, welche die Kinder nicht unter sich klären können, habe ebenso zugenommen wie die Zahl der Kinder, die sich depressiv ins Schneckenhaus zurückziehen.

Medienkonsum hat sich erhöht

Besonders auffällig: Das im Grundschulalter so wichtige soziale Lernen fand über längere Zeiträume so gut wie gar nicht statt. Mit der Folge, dass viele Kinder vor allem die eigenen Bedürfnisse wahrnehmen und Mühe haben, sich in andere einzufühlen oder deren Interessen zu berücksichtigen. Berufstätige Eltern rotierten dauerhaft in der Zwickmühle zwischen Arbeit im Home- Office sowie gleichzeitigem Home-Schooling und Kinderbetreuung. Wobei die Rektorin durchaus Verständnis hat, dass Familien auf die Hilfe von Medien zurückgriffen - in vielen Fällen blieb ihnen trotz endloser Home-Office-Nachtschichten am Laptop ja nichts anderes übrig. Doch jetzt zeigt sich, wie schwer Kinder vom hohen Medienkonsum zu entwöhnen sind. Die Lesekompetenz hat gelitten.

Zukunftsängste in den Familien

Verschärfend kommt nach Einschätzung von Christina Stark die aktuelle Energiekrise dazu. Eltern seien überfordert und hätten Zukunftsängste, die sich auf die Kinder übertragen. Schlimmer noch: In den Phasen der Corona-Einschränkungen waren die Eltern beim Home-Schooling als Pädagogen gefragt, doch viele Familien konnten den Anspruch schon wegen der Sprachbarriere gar nicht erfüllen. Die Rektorin berichtet von Zweitklässlern, die Elternbriefe für Mama und Papa übersetzen müssen, weil sie diese selbst nicht verstehen würden.

Allein im Zeitraum September 2021 bis April 2022 wurden an der Rinnenäckerschule 245 Interventionen im Rahmen der Einzelfallhilfe durchgeführt. Das bedeutet: Kontakte mit Schülern, deren Eltern und Lehrerinnen, die länger als 15 Minuten andauern und in denen eine individuelle Beratung und zeitweise Begleitung erforderlich ist. Bei 28 Schülern besteht ein regelmäßiger Kontakt mit der Schulsozialarbeit über lange Zeiträume hinweg aufgrund von multiplen Problemlagen in verschiedenen Bereichen.

„Für viele unserer Grundschüler gibt es keine Chancengleichheit“

Zu wenig Zeit blieb für das Training der Sozialkompetenz, das eigentlich im Sozialcurriculum der Schule verankert ist und maßgeblich zur Prävention beitragen soll. Aufgrund der begrenzten zeitlichen Kapazität findet es fest nur in den Klassenstufen 1 und 3 statt, während es in den Klassenstufen 2 und 4 nur noch punktuelle Angebote gibt. „Das schlägt sich dann zahlenmäßig erkennbar in der Anzahl an notwendigen Mediationen nieder“, so die Schule in ihrem Antrag an den Gemeinderat. Konflikte und Probleme, die am Nachmittag oder an bestimmten Wochentagen auftreten, könnten nicht zeitnah bearbeitet werden. Auch die außerschulischen Partner, vor allem AG-Leitungen, wünschen sich Unterstützung.

Zwar sei die Bedeutung der Schulsoziarbeit „unstrittig“, trotzdem reagierte die Stadtverwaltung zunächst ablehnend auf den Antrag. Sie verweist auf eine Gesamtkonzeption für alle Schulen nach vergleichbaren Kriterien. Diese müsse zunächst evaluiert werden. Letztlich geht’s also um Gleichbehandlung. Wobei die Rektorin auf die besondere Lage ihrer Schule weist: „Für viele unserer Schüler gibt es keine Chancengleichheit.“ Die Aufstockung der Schulsozialarbeit wäre aus ihrer Sicht eine „direkte Hilfe, die bei Kindern und Eltern ankommt“.

Tatsächlicher Förderbedarf sollte der Maßstab sein

Aus Sicht von Julia Goll (FDP) wäre eine Ablehnung der Erhöhung „fahrlässig“. Siegfried Bubeck (FW/DFB) verwies einerseits auf die Wichtigkeit der Schulsozialarbeit und der Gleichbehandlung, bemängelte aber zudem, dass das Gremium erst ein halbes Jahr nach dem Beschluss der Schulkonferenz davon erfährt: „Wofür haben wie ein Schulamt?“ Roland Wied (SPD) schloss sich grundsätzlich dem Gleichheitsprinzip an, aber drängte darauf, die Evaluierung und die Entscheidung nicht auf irgendwann zu verschieben, sondern verbindlich im ersten Quartal 2023 Nägel mit Köpfen zu machen. Daniel Bok (Grünt) plädierte dafür, dem „Hilferuf der Schule“ zuzustimmen. Peter Abele gestand zwar zu, dass Schulsozialarbeit einen immer höheren Stellenwert bekomme, befürchtete aber Missgunst unter den Schulen – und sprach sich ebenfalls für eine Entscheidung im ersten Quartal aus. Oberbürgermeister Sebastian Wolf betonte die Wichtigkeit eines einheitlichen Maßstabs für alle Schulen. Wobei Rektorin Christina Stark anmerkte: Der Maßstab dürfe sich nicht einfach nach den Schülerzahlen richten, sondern vor allem nach dem tatsächlichen Förderbedarf. Entschieden wird also Anfang 2023.

Tatsächlich handelte es sich, was in der Sitzung unerwähnt blieb, um einen Antrag der Waiblinger Schulkonferenz, nicht um einen Alleingang der Rinnenäckerschule. Andere Bedarfe hätten derzeit nicht gleiche Dringlichkeit. „Laut Beschluss der Schulkonferenz wird dies als einziger Punkt angemeldet.“

Die Rinnenäckerschule in Waiblingen-Süd

Die Rinnenäckerschule ist eine dreizügige Grundschule mit offenem Ganztagsangebot, das heißt, an vier Tagen bis 16 Uhr. Es gibt eine Grundschulförderklasse, eine internationale Vorbereitungsklasse, die derzeit vor allem aus ukrainischen Kindern besteht, und „inklusive“ Konstellationen mit Kindern mit Behinderung in drei Jahrgangsstufen. Die Rinnenäckerschule wird von 278 Kindern besucht.